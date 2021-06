Imagine Dragons embrasse le changement pour son troisième album tueur

Concis et précis, le titre de Imagine Dragons‘ troisième album, Evolve, a tout dit. Le quatuor de Las Vegas est arrivé en force avec ses débuts multi-platine en 2012, Night Visions, en 2012, et a fait encore plus de gros efforts avec le palmarès de 2015 Fumée + Miroirs, pourtant ils savaient qu’ils devaient encore aller plus loin pour assurer leur pérennité. La tournée mondiale de dix mois qui a suivi en soutien à Smoke + Mirrors a effectivement tracé une ligne sous la première phase du groupe. Pourtant, alors qu’Imagine Dragons savait qu’ils ne pouvaient pas se retirer indéfiniment de la ligne de front, ils pouvaient se permettre de se retirer pour une pause bien méritée, qu’ils ont prise au début de 2016.

Une petite pause

“C’était la première fois que nous prenions du temps sur la route pendant près de six ans, ce dont nous avions besoin, je pense”, a déclaré le leader Dan Reynolds dans une interview de la Semaine de la musique en 2017. «Nous étions tous vraiment épuisés à bien des égards. Nous voulions également donner au monde une pause, car je pense qu’ils nous brûlaient. »

Le groupe n’a pas complètement fermé boutique, car ils jouaient toujours des spectacles sporadiques et contribuaient aux bandes sonores de films tels que Passengers et Suicide Squad liés à DC Comics. Cependant, leur recharge de batterie indispensable leur a permis de revenir dans ce que Reynolds a appelé «un espace de tête vraiment sain» lorsqu’ils ont commencé à stocker une abondance de matériel pour leur troisième album.

L’album

“Nous aimons beaucoup écrire, alors nous venons déjà en studio avec beaucoup d’idées”, a déclaré le guitariste Wayne Sermon à la publication américaine Atwood, en juillet 2017. “Il ne s’agit donc vraiment que de choisir, d’éditer et d’enregistrer le chansons pour de vrai.

Une progression logique de la « musique pop qui est très actuelle » qui a fait de Smoke + Mirrors un frisson si infini, Evolve était frais, vibrant et une fois de plus bourré de chansons qui avaient un potentiel de croisement. Remplie de musique rock supérieure de la taille d’un stade, stratégiquement tempérée d’électro, la tracklist d’Evolve abritait de nombreux succès potentiels (“Whatever It Takes”, “Thunder”, le entraînant, Depeche Mode-esque “Believer”) et aussi quelques départs notables tels que le le film “I Don’t Know Why” et le “Dancing In The Dark” clairsemé et convivial pour les clubs : ce dernier porte clairement la marque du coproducteur Alex Da Kid, dont les crédits incluent également Nicki Minaj, Dr. Dre, et Eminem.

Les paroles de Reynolds faisaient également fréquemment référence au changement et à la régénération, avec le refrain très immédiat de « Yesterday » (« Voici mon avenir, au revoir à mon hier ! ») illustrant le mieux la nouvelle positivité du groupe. En effet, comme le chanteur l’a dit plus tard à Music Week, il a estimé que le troisième album d’Imagine Dragons n’était pas seulement une progression, mais plutôt une renaissance. “Je me sens comme [Evolve] est un point d’arrivée pour nous à bien des égards », a déclaré Reynolds. « C’est le premier disque que nous ayons sorti où je me sens, sonore, c’est cohérent. Il parle de ce qu’est Imagine Dragons et il nous a fallu des années pour le trouver, mais une partie de ce processus de recherche a été formidable.

La réaction

L’armée de fans en plein essor du groupe a convenu que leurs héros étaient revenus au mieux de leur vie, et leurs positions dans les charts l’ont rapidement confirmé. Les deux premiers singles d’Evolve, « Believer » et l’élémentaire « Thunder », ont tous deux atteint la 4e place du Billboard Hot 100, tandis que l’album lui-même – sorti via Interscope/KIDinaKORNER le 23 juin 2017 – a culminé à la 2e place du Billboard 200, garantissant qu’Imagine Dragons reste sous les projecteurs dans le monde entier.

Aidé par quelques critiques bien observées (y compris celles de NME, qui ont salué l’album comme “une station de pompage power-rock tachetée des années 80 et prête à éclater avec d’énormes refrains”), Evolve a également connu une vie après la mort robuste. Imagine Dragons a soutenu le disque avec une longue tournée mondiale, qui a débuté à Phoenix, Arizona, le 26 septembre, tandis qu’en mars 2018, ils sont entrés dans l’histoire en devenant le premier acte de l’histoire à monopoliser les quatre premières places du palmarès des chansons numériques alternatives de Billboard, avec Le quatuor de singles d’Evolve, “Believer”, “Thunder”, “Whatever It Takes” et “Next To Me”.

À ce stade, l’album enregistrait déjà des ventes multi-platine et Imagine Dragons envisageait de façonner son quatrième album, Origins de 2018. Cependant, comme Dan Reynolds l’a informé Music Week, faire Evolve avait été un tournant. Sa création avait rafraîchi le groupe.

“[Evolve] était vraiment un disque amusant », a-t-il poursuivi. « Maintenant, nous avons atteint un point où je me sens simplement heureux et confiant avec où nous en sommes. Je suis content de ce que nous avons fait et de ce que représente Imagine Dragons – et enthousiaste pour l’avenir !

