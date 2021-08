Imagine Dragons jouera un livestream-bénéfice pour la salle de concert de l’Utah

in

Dans un effort pour sauver la salle de concert de l’Utah qui leur a donné leur grande chance, Imagine Dragons lancera un avantage « Free the Fox » aujourd’hui via leur page YouTube officielle. Les fans peuvent se connecter à la diffusion en direct d’Imagine Dragons mercredi à 15 h 30 HE/12 h 30 HP.

Lorsque le groupe a entendu par la vigne que Corey Fox avait du mal à rembourser l’hypothèque sur Velour, sa salle de concert à Provo, Utah, Imagine Dragons a décidé d’intervenir. Le leader Dan Reynolds attribue le succès de sa carrière en grande partie à Fox, faisant de cet avantage de la plus haute importance pour lui.

“Le montant que je dois semble infini – je fais ce que j’aime tous les jours et je l’atteste à Corey”, a déclaré Reynolds à People.

Le chanteur a également partagé que cette expérience lui a semblé « boucler la boucle ».

« C’est presque comme si un parent élève des enfants et qu’ils sortent ensuite dans le monde. Lorsque le parent est plus âgé et ne peut pas prendre soin d’eux-mêmes, c’est à ce moment-là que les enfants prennent soin des parents », explique Reynolds.

« Ce n’est pas que Corey soit vieux ! Mais il a encouragé tous ces groupes qui ont connu du succès et ils réussissent en grande partie grâce à lui », a-t-il ajouté.

Selon Reynolds, la Zions Bank détient l’hypothèque sur Velour et a déjà accepté de verser 50 000 $ sur les revenus de la prestation, qu’il considère comme “vraiment rad”.

Reynolds a révélé que pendant la prestation, le groupe jouera certaines de leurs chansons, sera rejoint par d’autres groupes comme Neon Trees, partagera quelques secrets sur leur prochain album et animera une séance de questions-réponses en direct.

Ce n’est pas la première fois qu’Imagine Dragons se mobilise pour aider Fox. En avril 2016, le groupe – avec quelques autres – a pris congé de ses tournées pour organiser un concert-bénéfice pour Fox, qui se mourait d’insuffisance rénale. Les groupes se sont réunis pour aider à financer à la fois une greffe de rein et les coûts du lieu.

La greffe a été un succès en décembre 2016 après que Brandon Robbins, membre de The Moth & The Flame, qui a également fait ses débuts chez Velour, s’est avéré être le donneur idéal.

“Nous sommes une famille, nous sommes frères de sang”, a déclaré Robbins à People en 2017. “C’était juste de se faire tester et de le faire pour lui, car il a tellement fait pour nous tous.”

