Imagine Dragons publie une vidéo émotionnelle pour “Wrecked”

Imagine Dragons ont partagé une vidéo pour leur dernier single, “Wrecked” réalisé par Matt Eastin. Le nouveau morceau du groupe de Las Vegas, qui fait suite aux chansons “Te suivre” et « Acoupé » est sorti plus tôt ce mois-ci aux côtés de l’annonce de leur cinquième album à venir, Mercury – Act 1, qui devrait arriver le 3 septembre.

“Wrecked” a été inspiré par la défunte belle-soeur du chanteur Dan Reynolds, Alisha Durtschi Reynolds, décédée d’un cancer en 2019. “Elle était la lumière la plus brillante”, a déclaré Reynolds dans un communiqué. « Un phare de joie et de force pour tous ceux qu’elle a rencontrés. Son décès soudain m’a secoué d’une manière que je ne peux toujours pas exprimer.

« J’étais avec elle et mon frère lorsqu’elle est décédée, et c’était la première fois de ma vie que j’assistais à la mort de cette façon. Cela a scellé dans mon esprit la fragilité de la vie et la finalité de tout cela. J’ai vu mon frère faire face à quelque chose que personne ne devrait avoir à faire. Mais j’ai aussi vu sa foi lui apporter de l’espoir dans un avenir avec elle. Je ne peux qu’espérer la même chose.

Il a poursuivi: “Cette chanson était ma façon de gérer tout cela, car la musique a toujours été mon refuge. N’étant plus un homme de foi fervente, je ne peux qu’espérer qu’elle l’entende quelque part dans un endroit où elle est guérie et ne souffre plus. Cette chanson est mon souhait pour une éternité avec ceux que j’aime.

La semaine dernière, Reynolds a révélé qu’il avait été développer un jeu PC multijoueur – et espère qu’il sera achevé cette année. S’adressant au magazine de jeux vidéo Level One dans une nouvelle interview, Reynolds a parlé de son amour de toute une vie pour les jeux vidéo, ainsi que du jeu sur lequel il travaille depuis un an avec son frère et manager, Mac.

Précommandez Mercure – Acte 1.