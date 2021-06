Imaginer à quoi aurait pu ressembler la franchise Harry Potter si elle avait adopté le modèle cinéma/TV de Marvel

Nous avons encore la seconde moitié de 2021 à passer, et de nombreux autres appareils confirmés et rumeurs devraient apparaître à ce moment-là. Alors, quel prochain téléphone attendez-vous le plus au second semestre ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous. Il existe également de nombreuses options à considérer, à commencer par une nouvelle vague de […] More