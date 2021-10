Imaginer un monde hyperbitcoinisé | Qu’est-ce que l’hyperbitcoinisation et comment y parvenir !

J’ai mémorisé ma graine et ma phrase secrète en prévision de l’anarchie à venir. Je dors mieux la nuit sachant que je peux l’utiliser n’importe où, n’importe quand… pour survivre, et si je rêve, peut-être pour prospérer.

Je me demande comment je traiterais en utilisant BTC pour acheter de la nourriture, etc. pour survivre dans un monde où tout le monde essaie de survivre à l’hyperinflation et à l’hyperbitcoinisation. Je pense que le monde voudra et fera tout, pour avoir des Sats..Nous pourrions vivre comme des oligarques LOL. mais…

À quelles menaces pour mon bitcoin et ma sécurité devrais-je faire face ? La communauté bitcoin devrait-elle vivre ensemble dans des domaines sécurisés, ou même acheter un pays ou deux ?

Avec ma maigre somme, il me faudra encore longtemps avant de pouvoir m’offrir un bunker en Nouvelle-Zélande.

Quelqu’un sait comment les choses pourraient être ?

Des voyageurs du temps présents, passés et futurs ? DM moi.