Imaginer un monde où iMessage est venu sur Android

En 2013, Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services d’Apple, souhaitait apporter le service iMessage à Android, mais l’idée a été rejetée par d’autres dirigeants d’Apple, y compris le SVO d’Apple en matière d’ingénierie logicielle, Craig Federighi. Depuis, il y a eu beaucoup de gens qui auraient souhaité que cela se produise.

Bien sûr, cela aurait eu un impact. Beaucoup de gens pensent qu’iMessage est la meilleure application de messagerie disponible, et avec l’iPhone détenant une grande partie du marché aux États-Unis et au Royaume-Uni, les chiffres des ventes peuvent sembler un peu différents. Mais ni Google ni Apple ne sont les gagnants ici. Au lieu de cela, les deux ont perdu la bataille contre Facebook parce qu’Apple n’a pas fait d’iMessage multiplateforme.

L’avenir d’Apple aurait changé

Source: Andrew Myrick / Android Central

Certaines personnes n’utiliseront aucune application de messagerie à l’exception d’iMessage. En fait, ces personnes refusent parfois de parler à quelqu’un qui n’envoie pas de bulle bleue dans l’application parce qu’ils utilisent une plate-forme différente.

C’est un bon service. Ce n’est pas la fin pour tout qu’Apple aime prétendre que c’est le cas et il a plus d’une poignée de défauts techniques, mais c’est l’application par défaut sur l’iPhone, et c’est plutôt bon. C’est la formule du succès, et je parie que la plupart des utilisateurs d’iPhone aux États-Unis utilisent iMessage comme application de chat et de SMS. Et si vous êtes Apple, c’est une raison plus que suffisante pour l’éloigner de Google.

Apple utilise iMessage pour verrouiller l’écosystème iOS. Cela fonctionne car iMessage est bon.

Apple utilise iMessage comme verrouillage pour empêcher les utilisateurs de quitter iOS. Ou, comme le dit Federighi, “[it] aurait simplement pour effet d’éliminer un obstacle qui empêche les familles iPhone de donner à leurs enfants des téléphones Android. “Et il a parfaitement raison. Il existe de nombreuses façons de clavarder à partir du même compte sur tous les appareils dans le monde, mais il n’y a qu’une seule façon de clavarder sur iMessage : achetez des produits Apple.

Un coup d’oeil global la part de marché ne raconte pas l’histoire, mais un regard sur la part de marché des États-Unis (et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni et du Japon) le fait. Trois des pays les plus riches du monde comptent environ la moitié des utilisateurs de smartphones possédant un iPhone, ce à quoi Apple accorde une énorme valeur.

Source: Android Central

S’il y avait une chose de moins pour garder les utilisateurs dans l’écosystème Apple, ces chiffres pourraient être un peu différents. Vous pouvez acheter un téléphone Android avec un meilleur écran qu’un iPhone. Vous pouvez acheter un téléphone Android avec une batterie plus grosse que l’iPhone. Vous pouvez acheter un téléphone Android avec un meilleur appareil photo que l’iPhone. En fait, en dehors de la puce à l’intérieur, le matériel de l’iPhone est loin d’être le meilleur disponible.

Apple aurait perdu une part de marché significative s’il avait créé iMessage pour Android.

Du côté des logiciels, iOS est extrêmement soigné et Apple fait beaucoup de travail pour que les choses restent simples à utiliser. Beaucoup de gens apprécient ces choses et ne laisseraient pas le matériel influencer la décision de changer. Il y a aussi une perception selon laquelle iOS est meilleur qu’Android, et bien que cela ait pu être vrai il y a des années, ce n’est pas vraiment le cas aujourd’hui.

Une chose que beaucoup de gens veulent négliger, c’est comment Google pourrait aider Apple à améliorer iMessage. Pour une raison quelconque, en 2021, si vous essayez de répondre à une discussion de groupe iMessage par SMS, tout se brise et le tout devient par défaut une conversation SMS. Il n’y a pas de vraie raison technique à cela, et j’ai le sentiment qu’Apple aime qu’il en soit ainsi. Sinon, Google a sous la main certains des meilleurs ingénieurs réseau et se fera un plaisir d’enquêter sur le problème si on le lui demandait.

Tout bien considéré, Apple aurait perdu des parts de marché au profit d’Android s’il avait permis à iMessage de venir. Il reste à débattre car l’iPhone offre d’autres avantages, mais avoir une bonne application de messagerie signifie beaucoup. Surtout quand vous continuez à dire au monde que c’est mieux que tout le reste et que vous avez une base d’utilisateurs qui est d’accord.

Android aurait aussi l’air différent

Source: Android Central

La messagerie sur Android n’est pas aussi simple que sur iOS. Il existe une sélection écrasante de différents services et applications, et même les opérateurs sont au cœur de l’action. Google ne parvient pas à résoudre ce problème. Il ne sera jamais en mesure de résoudre ce problème, car une fois que vous aurez donné aux gens beaucoup de choix, essayer de les éloigner de ce qu’ils aiment ne se produira pas. Les gens trouvent ce qu’ils aiment et continueront de l’utiliser.

Les utilisateurs d’Android se seraient précipités pour installer iMessage en 2013.

Mais que se passerait-il si iMessage était une option pour les fidèles d’Android en 2013? Les utilisateurs auraient-ils décidé qu’ils voulaient y participer et s’y tenir? Oui.

En 2021, iMessage n’est pas aussi spécial qu’en 2013. À l’époque, le SMS était la norme aux États-Unis, ce qui signifiait que votre opérateur devait décider du type de média que vous pouviez envoyer, de la taille d’un fichier et de sa taille. aucune mesure pour protéger vos messages. Cela a un peu changé, mais si vous regardez en arrière et vous vous en souvenez, la messagerie était mauvaise en 2013. Vraiment mauvaise.

Ce qui a rendu iMessage formidable en 2013, c’est qu’il s’agissait d’une passerelle pour les SMS qui pouvait envoyer des messages sous forme de données. Cela signifie que les photos et les vidéos ne ressemblaient pas à des ordures et que votre opérateur n’a pas pu voir tout ce qui n’avait pas été envoyé sur son canal SMS. Comparez cela aux alternatives et vous verrez à quel point iMessage pourrait être très attrayant. Tellement attrayant que Google a essayé de l’émuler lorsqu’il a annoncé en 2013 que Hangouts agirait comme une application SMS dans Android KitKat.

Source: Andrew Myrick / Android Central

Là où Google a échoué, c’était l’interface utilisateur, qui était beaucoup plus occupée qu’iMessage. Cela seul aurait influencé de nombreuses décisions d’installation et d’utilisation d’iMessage, comme en témoigne la dépréciation de Hangouts au profit de plusieurs tentatives infructueuses avec un messager universel. Alors que certaines personnes aiment iMessage parce qu’Apple le fabrique, d’autres aiment l’utiliser sans modifier les paramètres ou manipuler les menus.

Google ne peut pas réparer la messagerie sur Android. Enlever le choix se retournerait contre lui.

Google a finalement rassemblé les choses et a conduit le changement vers RCS. Vous pouvez maintenant utiliser l’application Messages sur votre téléphone Android, et tant que l’autre partie a une application compatible RCS installée, il n’y a pas de ligne entre les SMS et le chat. Google n’aurait peut-être pas essayé d’apporter ce changement si la moitié de la clientèle utilisait iMessage. C’est important car RCS est un bien meilleur service que les SMS, et nous devrions tous être heureux de voir ces derniers disparaître.

Mais qu’en est-il de la part de marché? Est-ce que la suppression d’un “obstacle pour les familles iPhone à donner à leurs enfants des téléphones Android” aurait réellement eu lieu? Absolument.

La plupart des parents achèteraient volontiers l’un des meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ pour les enfants et auraient moins de maux de tête à gérer lorsque les enfants font ce qu’ils font de mieux et le cassent. Ces parents pourraient également utiliser iMessage pour parler à leurs enfants, qui pourraient utiliser iMessage pour parler à leurs amis utilisant un iPhone. La part de marché d’Android, en particulier dans le groupe des moins de 18 ans, aurait considérablement augmenté. Et à mesure que les enfants grandissent et achètent leurs propres téléphones, il y a de bien meilleures chances qu’ils continuent à utiliser Android en raison d’un verrouillage similaire du côté de Google.

J’irai jusqu’à dire que je pense que la part de marché américaine ressemblerait beaucoup à la part de marché mondiale si iMessage était venu sur Android. Android obtenir iMessage est une situation cauchemardesque qu’Apple a eu la sagesse d’éviter. La plupart.

Le vrai gagnant est Facebook

Source: Andrew Myrick / Android Central

Oui, vous avez bien lu – Facebook. Bien que nous puissions spéculer sur la part de marché qu’Apple aurait perdue ou comment Google aurait pu modifier ses tentatives de création d’un service de type iMessage sur Android, nous connaître une chose: sans iMessage sur Android, WhatsApp a conquis le monde.

Selon Statista, en 2013, WhatsApp comptait 200 millions d’utilisateurs actifs. En 2020, le service a dépassé les 2 milliards d’utilisateurs. Savez-vous ce qui s’est passé pendant cette période? Les smartphones se sont retrouvés entre les mains de presque tout le monde.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

WhatsApp s’est développé avec Android. Sans un iMessage propre, les utilisateurs – en particulier en dehors des États-Unis – avaient besoin d’un bon moyen de discuter qui ne coûtait pas 5 cents par message après les 500 premiers de chaque mois. Comme de plus en plus d’utilisateurs ont un Android entre leurs mains, ils ont installé WhatsApp pour parler avec leurs amis et leur famille, ou même pour commander de la nourriture ou pour appeler un taxi. WhatsApp fait apparemment tout.

En dehors des États-Unis, tout le monde utilise WhatsApp.

WhatsApp est également devenu une excellente application avec des fonctionnalités qui rivalisent avec celles d’iMessage et de tout ce que Google a à offrir. C’est ce potentiel qui a poussé Facebook à acheter le service. En dehors de quelques erreurs de Zuckerberg et de sa société, WhatsApp regorge d’utilisateurs vraiment heureux. C’est un verrouillage en soi.

Et maintenant, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Tant que WhatsApp reste (et il ne va nulle part de si tôt), il continuera d’attirer de plus en plus d’utilisateurs à cause de deux choses: c’est un bon service, et cela fonctionne dans tous les pays sur chaque smartphone. Lorsque Android atteindra la barre des 3 milliards d’utilisateurs, WhatsApp suivra bientôt.

Source: Joe Maring / Android Central

Il existe de nombreux services que vous pouvez utiliser pour discuter avec vos amis et votre famille. ne sont pas lié à une marque particulière de smartphone. Mais iMessage est toujours ce dont vous entendez le plus parler, même si vous utilisez probablement WhatsApp.

La messagerie continuera d’évoluer et iMessage conservera une part d’esprit considérable même s’il n’a pas la part de marché pour le sauvegarder. Mais les choses auraient semblé très différentes si Eddy Cue avait été autorisé à avancer et à publier le service sur Android, et par extension, Windows.

