Imaginez Bitcoin comme un actif de réserve. Alors quoi?

Source: Adobe / EwaStudio

Les gouvernements se sont enfin assis et ont réalisé des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont été ridiculisées, critiquées et même interdites pendant des années, mais elles s’empressent maintenant de s’impliquer, de nombreuses banques centrales prévoyant de lancer leurs propres monnaies numériques dans les mois et les années à venir.

En ce qui concerne les crypto-monnaies réelles et décentralisées, aucun gouvernement ou banque centrale n’oserait actuellement admettre son intention d’acheter du bitcoin (BTC) en tant qu’actif de réserve. Mais si cela se produit, qu’est-ce que cela pourrait signifier au niveau international et local?

Selon divers analystes, il est peu probable qu’un seul pays, y compris la Chine, puisse obtenir un avantage géopolitique à la suite de l’adoption généralisée des bitcoins par les gouvernements et les banques centrales. Au lieu de cela, l’expansion du bitcoin pourrait avoir une série d’effets d’entraînement sur la politique nationale, faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils gèrent de manière plus responsable leurs propres monnaies fiduciaires et peut-être même les motivant à nationaliser leurs secteurs miniers de crypto-monnaie.

Une menace théorique

Si le bitcoin devient un jour un actif de réserve, la préoccupation hypothétique la plus évidente qui se pose est que la Chine, qui abrite toujours la majeure partie du pouvoir de hachage de la blockchain Bitcoin, acquiert en quelque sorte une influence considérable.la politique sur le reste du monde. En théorie, vous pouvez menacer de mener une attaque à 51% qui, par exemple, annule un paiement (en BTC) effectué par un gouvernement à une nation ou à une organisation.

C’est théoriquement possible, mais la plupart des analystes disent que c’est hautement improbable.

“Premièrement, bien que les entités [mineras] Ils sont situés en Chine, ce sont des entités différentes avec des propriétaires différents et probablement des raisons différentes pour l’exploitation minière. Ils sont également très importants et ont investi des capitaux considérables dans l’extraction de Bitcoin », a déclaré Pete Earle, économiste au Institut américain de recherche économique .

Earle a ajouté que si les mineurs basés en Chine étaient convaincus ou persuadés de mener une attaque à 51%, “ils détruiraient immédiatement une grande partie, sinon la totalité, de ce qu’ils avaient investi”.

Il a également noté que même dans un scénario où le gouvernement chinois aurait nationalisé ou pris le contrôle de toutes les installations minières du pays, cela n’augmenterait toujours pas considérablement les chances d’une attaque.

«Si le gouvernement chinois devait balayer, prendre le contrôle de tout le monde et perturber le système de consensus […] cela déclencherait probablement un effondrement total de la valeur, et donc du prix, du bitcoin. C’est un risque existentiel qui doit être pris en compte à la fois par les mineurs et les détenteurs de Bitcoin. “

D’autres analystes sont largement d’accord avec cette évaluation. Parlant également à Cryptonews.com, Sofia Blikstad de Arcane Research Il a déclaré que la Chine ne serait probablement pas en mesure d’utiliser l’exploitation minière à son avantage géopolitique.

«Je ne vois pas de scénario dans lequel la Chine pourrait tirer parti de l’exploitation minière. Les mineurs ont tendance à être plus fidèles au réseau qu’à l’État; la loyauté est guidée par les prix et les tarifs de l’électricité plutôt que par des caractéristiques politiques ou géographiques », a-t-il déclaré.

En terme Plus pratique, Lennix Lai, directeur des marchés financiers chez OKEx, soupçonne qu’il ne serait même pas possible pour l’État chinois de mener une attaque à 51% ou quelque chose de similaire à des fins politiques.

«Même si la majeure partie de la puissance de hachage provient de Chine, la plupart des exploitants de champs de mines du pays exécutent en fait des services de cloud mining, un type d’hébergement de proximité qui est finalement introduit par les utilisateurs finaux plutôt que par des individus ou des entreprises qui contrôlent toute l’exploitation minière. plates-formes. Ainsi, le pouvoir du hachage en Chine est décentralisé dans une certaine mesure et il est pratiquement impossible pour un seul parti ou même le gouvernement de prendre le contrôle d’une plate-forme minière sans alerter les autres », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Cet avertissement s’étend à tout autre gouvernement ou État qui pourrait tenter d’influencer la blockchain Bitcoin. Y con la disminución del dominio de China del hashpower ( cayó del 75% al 65% entre septiembre de 2019 y abril de 2020), también es probable que, si bitcoin se convierte en un activo de reserva, la minería estará más dispersa y distribuida puis.

“Même si cela se produisait, la plupart des mineurs prendraient des mesures contre les attaquants en quelques minutes pour protéger le réseau”, a ajouté Lai.

Risques et avantages

Bien qu’il semble peu probable qu’un seul pays tire un avantage du fait que le bitcoin devienne un actif de réserve (à moins qu’il n’achète du bitcoin tôt et ne devienne extraordinairement riche à un moment donné), il pourrait y avoir une variété d’autres effets.

«Bitcoin pourrait devenir une garantie souveraine pour soutenir les offres légales comme l’or si tel est le cas. Par conséquent, le secteur minier serait peut-être nationalisé. La possession et la transaction de bitcoin pourraient devenir assez restrictives pour le grand public », a déclaré Lai.

Pour Sofia Blikstad, le fait que le bitcoin devienne un actif ou une monnaie de réserve pourrait exacerber les inégalités de richesse, ce qui aurait des implications politiques internes.

“Le placement de BTC dans nourris [Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos] Les réservations pourraient envoyer un signal de vente de dollars dans le monde entier. Alors que le bitcoin continue de dominer, moins nous voulons garder la monnaie fiduciaire, ce qui nuit à ceux dont le bien-être matériel en dépend, ce qui peut alimenter la division sociale et le populisme », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Blikstad a également suggéré que l’adoption généralisée du bitcoin pourrait avoir des ramifications pour la politique monétaire, dans la mesure où la réduction de la demande relative de dollars américains (ou de toute autre monnaie fiduciaire) l’obligerait à rivaliser pour sa survie.

«Je pense donc que le scénario le plus probable est que Bitcoin agit comme un catalyseur pour forcer les banques centrales à gérer leurs monnaies fiduciaires de manière plus responsable. Bitcoin peut aider les banques centrales à améliorer la stabilité de la monnaie, en tant que norme de valeur incorruptible », a-t-il déclaré.

Mais après avoir dit tout cela, les analystes sont vraiment sceptiques sur le fait que le bitcoin deviendra une monnaie d’actif / de réserve dans la mesure où chaque grande banque centrale a une part significative dans son bilan.

Comme l’a conclu Pete Earle,

«Il semble peu probable que les gouvernements, et en particulier les banques centrales, s’intéressent davantage aux crypto-monnaies qu’à l’or au cours des 50 à 100 dernières années. Ils sont beaucoup plus susceptibles, comme nous l’avons vu avec le yuan numérique, d’adopter certaines caractéristiques de conception cryptographique dans une monnaie numérique gouvernementale ou de banque centrale tout en intégrant la capacité d’exécuter des actions de politique monétaire conventionnelles et non conventionnelles. “

