Imaginez ça… – ryptonewmedia

Actuellement, il y a environ [100 million Bitcoin owners](https://www.buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoin-users/) dans le monde ; Certes, il s’agit d’une approximation très approximative, étant donné que de nombreuses entités contrôlent plusieurs portefeuilles, etc. Mais pour des raisons d’arguments, faisons l’hypothèse.

Qu’est-ce que cela signifiera lorsque le nombre mondial de propriétaires de BTC atteindra 1 milliard ? Lorsque cela se produira, nous aurons véritablement franchi l’horizon des événements ; quelle que soit la population mondiale au moment où cela se produira, ce sera sûrement le moment le plus crucial de l’histoire de Bitcoin, voire sans doute de l’histoire de l’humanité.

– *Que fera Satoshi Nakamoto de son 1 000 000 Bitcoin lorsque cela se produira ?*

Pour définir ce moment de l’histoire, pour célébrer notre engagement et la confiance que nous avons collectivement placés dans le protocole, imaginez Satoshi Nakamoto exécutant des transactions qui envoient les 1 000 000 de pièces au million d’adresses inférieures par nombre, ou au hasard à n’importe quelle adresse avec < 1 pièce ?

Théoriquement, est-ce possible ? L’encombrement serait indescriptible, mais Lightning peut faciliter ces TX sur la durée, sûrement ? Peut-être que ces adresses devraient également être actives et non « dormantes », pour éviter que des pièces ne aillent vers des adresses mortes…

Quel cas d’utilisation philosophique possible avez-vous avec le 1/21e d’un actif mondial détenu par un milliard de personnes ?

… Juste une expérience de pensée.

