Imaginez le design du Samsung Galaxy Z Flip 3 et d’un modèle Lite ou Galaxy Z Flip 3 FE | La technologie

2021 pourrait être une année très importante pour le marché des mobiles pliables et Samsung chercherait à concurrencer le Mi Mix Fold de Xiaomi avec les nouveaux Z Flip 3 et Fold 3. De Let’s Go Digital, imaginez à quoi ressembleront les nouveaux dispositifs de pliage de type coque. les Sud-Coréens, avec un écran extérieur plus grand.

Bien que nous ne nous attendions pas à une présentation à court terme, Il semble clair que Samsung lancera en 2021, au moins, un nouveau mobile pliable. Samsung n’a pas été la première entreprise à lancer un pliage, mais elle a été la première à le lancer avec des garanties, puisque le Royole Flexpai laissait, en raison de sa souplesse, beaucoup à désirer.

Le premier Galaxy Fold est devenu un mobile qui a beaucoup retenu l’attention et dont le modèle a été amélioré avec un Fold 2 qui nous a beaucoup plu lorsque nous avons pu le tester. Bien sûr, en 2020, ils ont également présenté une nouvelle famille, le Galaxy Z Flip, un mobile pliable, mais de type coque, et il semble que la société coréenne soit très satisfaite de ce format.

Et, il y a diverses rumeurs et fuites qui pointent vers le lancement de divers modèles du Galaxy Z Flip 3 (il n’y a pas de Z Flip 2 car ce ‘2’ est considéré comme le modèle 5G de l’original), nous avons donc pu voir un Galaxy Z Flip 3, un Z Flip 3 FE et un Galaxy Z Flip 3 Lite.

Pour le moment, il n’y a rien d’officiel et le lancement devrait être pour l’été, mais dans Let’s Go Digital, ils ont déjà imaginé, sur la base de fuites et de rapports, à quoi ressemblera le Galaxy Z Flip 3 et, à vrai dire, il nous semble un design super droit.

Et c’est ça, il y aura des changements à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. À l’intérieur, nous aurions un panneau AMOLED de 6,67 pouces qui utiliserait plus d’espace, offrirait des cadres plus minces et, en plus, prendrait le rafraîchir à 120 Hz.

À l’extérieur, cependant, c’est là que nous voyons le plus de changements, car nous aurions quelque chose de similaire à ce que nous avons vu sur le Razr de Motorola, avec un écran extérieur plus grand avec lequel interagir.

Corning travaille déjà sur une version flexible de Gorilla Glass pour intégrer des téléphones flexibles tels que le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X.

Spécifiquement, nous aurions un panneau de 1,83 pouces qui servirait plus que le 1.1 “du modèle actuel, qui est utilisé pour voir les notifications de type” recherche “et rien d’autre.

Des modèles avec trois caméras à l’extérieur sont également attendus et, en plus, un relooking en offrant une palette de couleurs plus … vivante et plus jeune. Ce serait formidable si cela allait de pair avec un modèle Lite ou FE avec une réduction de prix.

La vérité est que ces designs Let’s Go Digital nous font rêver du prochain pliage Samsung, même s’il ne faut pas oublier qu’un Galaxy Fold 3 est également attendu et, dans les deux cas, il semble que l’une des priorités de l’entreprise soit la augmentez la résistance de vos appareils grâce à la certification IP et de meilleures charnières.