Imaginez que vous gagnez à la loterie de Noël, laquelle de ces maisons serait la vôtre ?

18/12/2021 à 12h00 CET

Pepa Caballero

Si j’étais riche... la célèbre chanson a commencé. Et c’est ce que vous ressentirez si le 22 décembre prochain votre billet de la Loterie de Noël Il est gracieux avec le Gras. Placés à rêver, nous avons sélectionné les maisons suivantes à vendre à Barcelone, dignes d’un vrai millionnaire. Pour que vous vous habituiez à l’idée…

Faites-vous partie de ceux qui préparent une dinde pour Noël ? Cette cuisine est faite pour vous

La maison est située dans l’un des meilleurs quartiers de Canet de Mar et a prestations et confort haut de gamme.

Votre cuisine, au design avant-gardiste, vous invite à réaliser tous les plats et desserts du réveillon de Noël.

Il dispose d’une piscine de type oasis en pierre faite à la main avec une cascade et des jeux de lumière pour profiter de vos moments de détente à tout moment de la journée.

Savourer un moment dans une villa avec cave et tout le confort est, sans aucun doute, un bon choix

Trouver une maison où le temps s’arrête n’est pas une tâche facile. Cette impressionnante ferme du 18ème siècle dans le centre de Castelar del Vallés répond à toutes vos attentes. Grande cave avec accès à un patio intérieur avec accès au garage pour 4 voitures, salle à manger avec cheminée, jardin avec piscine et espace d’été couvert avec barbecue et 7 chambres dont 4 suites. Un excellent investissement pour un nouveau millionnaire.

Avoir un porche face à la mer est le rêve de beaucoup, peut-être pouvez-vous le réaliser

Magnifique villa avec vue sur la mer et à 5 minutes à pied de la plage de Sant Pol de Mar.

Il dispose d’une suite avec vue sur la mer, d’une terrasse privée, d’une cheminée, d’une salle de bain complète, d’armoires encastrées en cerisier et de la climatisation.

La terrasse est idéale pour passer des heures face à la mer à tout moment de la journée. Met en valeur son jardin et sa piscine au sel, son étang avec cascade et pompe à eau, sa cave creusée dans le sol avec climatisation et son espace chill out / lecture / salle de jeux.

Villa avec toutes sortes de prestations, du télétravail au repos de manière plus qu’agréable

Nous allons à Sant Pere de Ribes pour trouver cette magnifique maison. Que va-t-on y trouver ? Eh bien, d’un espace de travail à domicile, à un salon avec coin lecture, en passant par des chambres plus que cosy.

Pour les heures de repos la maison dispose d’une piscine, d’un barbecue avec une petite cuisine, d’un bar et d’une cave à vin.

Villa avec 10 chambres pour que tout le monde puisse rester et profiter de votre prix

Dans cette maison, vous ne saurez pas dans laquelle de ses 10 chambres vous souhaitez séjourner, car elles ont toutes un design et une décoration spectaculaires.

Il dispose d’une piscine à débordement chauffée à l’eau salée, d’un fronton, d’une salle de sport avec sa propre douche hydromassante, d’une grande salle de jeux avec un villar américain, d’un barbecue et d’une cave à vin.

Maison spectaculaire dans le quartier de Pedralbes

Cette villa non meublée a les plus hautes qualités. Son design exclusif est évident dans toute la maison.

Les chambres spacieuses vont des immenses dressings aux salons surdimensionnés.

La maison dispose d’un portail de sécurité, d’un ascenseur, d’une discothèque, d’une cave à vin et d’un grand espace de service et de blanchisserie. De plus, il dispose d’une piscine avec une partie dallée en bois.

