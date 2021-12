Imaginez un yacht transparent que vous pourriez voir traverser les océans | La vie

Ce yacht offre le meilleur luxe dans un design transparent plein d’équipements dont vous êtes sûr de vouloir profiter.

Ce n’est pas la première fois que nous nous faisons l’écho d’hypothétiques projets de yachts d’avant-garde qui pourraient finir par sillonner nos océans, et pourtant nous parlions déjà d’un yacht avec un trou au centre capable de nous offrir le meilleur confort au monde et avec de bonnes vues.

Et maintenant, nous voulons vous présenter un nouveau yacht conçu par Samuele Errico Piccarini et Salvatoreandrea Piccirillo qui se sont associés pour proposer un bateau transparent aussi luxueux que spacieux.

Selon Yanko Design, ce yacht s’appelle Capitole Et en plus d’être transparent, ce qui attire le plus l’attention, il est également livré avec des hamacs, des jacuzzis et des grilles.

Le fait qu’il soit transparent signifie qu’il a beaucoup de lumière naturelle qui permet aux visiteurs de bronzer avec confort et lumière.

Et c’est que ce catamaran Pininfarina s’inspire du catamaran SEVENTY 7 et du voilier Sunreef 80. Par conséquent, Capitolo adapte le meilleur de ces deux bateaux pour offrir une expérience luxueuse et confortable au client et à tous ses amis.

À l’intérieur, il est dominé par un aménagement décloisonné, avec un excellent éclairage ambiant, et bien qu’ils n’aient fourni aucun détail sur son fonctionnement, il semble que je parie par une forme hybride assistée de grandes voiles.

C’est un projet qui deviendra certainement l’une des attractions les plus célèbres de tous les ports, bien que monter là-haut et profiter de ce design spectaculaire ne serait accessible qu’à très peu de personnes dans le monde.