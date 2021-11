Iman Shumpert de DWTS et Daniella Karagach réagissent à une victoire historique

Iman Shumpert : championne NBA 2016 et gagnante de la saison 30 de « Danse avec les stars ».

L’athlète de 6 pieds 5 pouces est entré dans l’histoire lundi soir en devenant non seulement la première star de la NBA à se qualifier pour la finale du spectacle de danse, mais aussi la première à remporter le trophée de la boule à facettes.

S’adressant à Page Six et à d’autres journalistes après l’émission, Shumpert, 31 ans, a comparé la victoire dans la salle de bal avec sa partenaire professionnelle, Daniella Karagach, au moment où il a décroché un titre NBA avec LeBron James et les Cleveland Cavaliers cinq ans auparavant.

« Merci ‘Dancing With the Stars’… vous nous avez tous donné des banderoles avant de sortir avec des miroirs sur le sol. C’était tellement agréable, mec », s’est-il exclamé. « On n’a pas tout ça en NBA. … Championnat ou pas, tout ce que vous obtenez est le bois dur, alors merci.

Shumpert a également révélé qu’il dédiait sa victoire à sa mère, L’Tanya, qui ne pouvait pas être dans la salle de bal lundi soir en raison d’une exposition au COVID-19.

Shumpert est entré dans l’histoire en devenant la première star de la NBA à remporter le trophée de la boule à facettes.ABC via .

«Ma mère est venue soutenir chaque semaine, elle et mon père. Quand ils ont prononcé notre nom, je ne pouvais penser à rien d’autre qu’à ce qu’ils faisaient en ce moment, à ce qu’ils ressentaient à ce sujet, à pouvoir le regarder », a-t-il partagé.

« J’ai hâte que ma mère mette la main sur ce trophée, car c’est un spectacle qui compte beaucoup pour elle. Cela la fait vraiment sourire de voir les gens être plus qu’un athlète, plus qu’un artiste, plus que leur domaine respectif. Elle aime quand les gens grandissent… alors cette boule à facettes est définitivement pour elle.

Quelques minutes avant d’être couronnés, les champions de la boule à facettes, Shumpert et Karagach, 28 ans, ont exécuté un freestyle épique sur un mélange de « Lose Control » de Missy Elliott et de « Bounce » de DJ Clent qui a reçu des critiques élogieuses de la part des fans en ligne, de l’animatrice Tyra Banks et des juges. Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli.

La juge invitée Julianne Hough – qui remplaçait son frère Derek Hough au milieu de sa quarantaine COVID-19 – est allée jusqu’à dire que c’était sa routine de style libre préférée au cours des 30 saisons de l’émission.

Le duo a obtenu un score parfait pour son style libre sur « Lose Control » de Missy Elliott et « Bounce » de DJ Clent. ABC via .

« Eh bien, ce n’était que justice. Iman a dû plonger dans notre culture de la danse de salon et j’ai dû plonger dans la sienne en freestyle », a expliqué Karagach. «Nous avons eu un chorégraphe incroyable, Kemo, venu de Chicago, il est la vraie affaire. Il nous a appris à faire du jeu de jambes et nous avons en quelque sorte transformé nos connaissances ensemble, nous avons donc créé cette routine amusante. Et le [extra background] les danseurs y sont absolument époustouflants. Ils sont tous si spéciaux et nous sommes tellement bénis de les avoir avec nous.

Elle a ajouté: « Honnêtement, c’était tellement amusant. Nous avons passé un si bon moment et c’est tout ce qui nous importait; tout ce que nous voulions faire était d’avoir une bonne finale. C’est la dernière fois qu’on a dansé ensemble, et on s’est bien amusé.

Pendant ce temps, JoJo Siwa et Jenna Johnson – qui étaient en tête depuis le début – ont réagi à leur deuxième place.

« Personne n’aime perdre, personne ne le fait, mais je préférerais de loin être deuxième plutôt que de rentrer à la maison une semaine plus tôt », a déclaré l’alun de « Dance Moms », 18 ans. «Je suis très reconnaissant pour les choses que j’ai gagnées tout au long de mon séjour ici. … Cela a été un si bon moment.

Siwa a admis qu’elle avait fondu en larmes quelques instants avant son freestyle sur « Born This Way » de Lady Gaga. ABC via .

Siwa et Johnson, 27 ans, sont également entrés dans l’histoire cette saison en tant que premier couple de danseurs de même sexe à participer à l’émission. Ils ont célébré leur voyage emblématique avec une danse freestyle finale sur « Born This Way » de Lady Gaga.

« J’en étais tellement fier. Je ne vous l’ai pas dit, mais je pleurais dans mon petit œuf avant de sortir », a admis Siwa. « J’ai eu une conversation avec moi-même et j’ai dit : » Rassemblez-vous très vite, sinon Jenna va vous tuer. » Mais j’étais juste si heureux, mais si triste, parce que je savais que tout allait être fini dans deux minutes.

Elle a ajouté: « Ce sont deux minutes de ma vie qui ont été en feu et je suis tellement reconnaissante. »

L’instructeur Peloton Cody Rigsby et Cheryl Burke se sont classés troisièmes, tandis que les co-animateurs de « The Talk » Amanda Kloots et Alan Bersten se sont classés quatrièmes.