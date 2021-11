Iman Shumpert décroche une place en finale

Iman Shumpert et sa partenaire professionnelle Daniella Karagach ont remporté une place dans la finale de Dancing With the Stars, faisant de l’ancien New York Knick/Cleveland Cavalier le premier joueur de la NBA à participer à la finale de la populaire émission de téléréalité.

Shumpert et Karagach ont exécuté deux danses en demi-finale – un tango et une routine de jazz – et ont obtenu 75 points sur 80 possibles combinés. La paire est l’une des quatre équipes participant à la finale de la semaine prochaine, et Shumpert cherche à devenir le premier athlète à remporter le trophée Mirror Ball depuis que le patineur artistique Adam Rippon a battu le coin de la NFL Josh Norman lors de la saison 26 au printemps 2018.

Les joueurs de la NFL Rashad Jennings, Donald Driver, Hines Ward et Emmitt Smith ont tous pris la première place, tout comme les Olympiens Laurie Hernandez, Meryl Davis, Shawn Johnson, Kristi Yamaguchi et Apolo Anton Ohno.

Iman Shumpert et Daniella Karagach dansent un tango de rédemption sur « Telephone » de Martynas lors de la demi-finale de Danse avec les stars ! pic.twitter.com/DzZKFlKjV4 – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 16 novembre 2021

Karagach et Shumpert ont fait les gros titres fin octobre avec leur score parfait lors de l’épisode Halloween de la série. Bien qu’aucune des deux routines n’ait marqué des 10 consécutifs, les deux étaient fascinants et ont montré l’habileté de Shumpert.

Iman Shumpert et Daniella Karagach dansent du jazz sur « Dark Fantasy » de Kanye West lors de la demi-finale de Dancing with the Stars ! pic.twitter.com/YyDKq7UiO3 – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 16 novembre 2021

Également en finale, l’instructeur Peloton Cody Rigsby et sa partenaire Cheryl Burke, l’artiste JoJo Siwa et sa partenaire Jenna Johnson et la personnalité de la télévision Amanda Kloots et Alan Bersten. La médaillée d’or de Tokyo Suni Lee et sa partenaire Sasha Farber ont été éliminées, tout comme Melora Harden (The Office) et Artem Chigvintsev.

L’épisode final sera diffusé le 22 novembre sur ABC à 20 h HE.

