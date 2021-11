Iman Shumpert entre dans l’histoire avec la victoire de « Danse avec les stars »

Garde de tir NBA Iman Shumpert est devenu le premier joueur de basket-ball à remporter le trophée du ballon à facettes dans Dancing With the Stars sur ABC.

L’annonce pleine de suspense a été faite dans les toutes dernières secondes de l’émission de lundi soir, lorsque l’animateur Tyra Banques a crié « Oh, mon Dieu ! » déclarant Shumpert vainqueur, alors que des confettis tombaient au sol et que les crédits commençaient à défiler.

Iman Shumpert (à droite), vainqueur de la saison 30 de « Dancing With the Stars », était une vedette de « DWTS », exécutant des routines impressionnantes et énergiques aux côtés de sa partenaire, Daniella Karagach (à gauche). (Photo : ABC)

Shumpert, 31 ans, s’est démarqué lors de la 30e saison de Danse avec les stars, exécutant des routines impressionnantes et énergiques aux côtés de son partenaire, Daniella Karagach, ce qui lui fait perdre la compétition de 10 semaines. La routine exceptionnelle du duo inspirée de la Jordan Peele le film Us leur avait valu un score de 40 sur 40.

Alors que Shumpert de 6 pieds 5 pouces de haut a été annoncé vainqueur – battant la sensation YouTube Jojo Siwa, danseuse-monitrice de fitness Amanda Kloots et Peloton pro Cody Risby – il a été hissé haut dans les airs par ses collègues concurrents et danseurs professionnels.

Sur Instagram, la femme de Shumpert, chanteuse-danseuse Teyana Taylor, a partagé sa joie et sa gratitude via un article mettant en vedette l’excellence de son homme et de son partenaire, en écrivant: « Merci de vous faire confiance, de croire les uns aux autres, de tuer cette merde chaque semaine et surtout de travailler les pieds ce mutha f * roi boule à facettes à la maison !!!!!! PÉRIODE! » Sur Twitter, elle a réagi en tweetant « Omg !! », suivi de plus d’une douzaine d’émojis époustouflants.

Taylor a également republié plusieurs tweets de félicitations sur la victoire de Shumpert, dont un qui disait : « Ils le méritent !!!! Félicitations @imanshumpert Iman a fait ça ! @TEYANATAYLOR3bgfv et son partenaire lui ont bien appris.

Les fans ont longtemps spéculé que Taylor, qui est connue pour ses propres mouvements de danse, avait entraîné son mari. « Il vaut mieux croire que @TEYANATAYLOR a dit à Iman de ne pas monter sur scène et de m’embarrasser », a écrit un fan. « Vous ne pouvez pas être marié à Teyana Taylor et ne pas savoir danser. @imanshumpert a fait ça. »

Un autre a ajouté: «Iman a obtenu ce jeu de jambes OK. Je sais que lui et Teyana sont dans ce berceau à pratiquer du soleil jusqu’au coucher du soleil.

Il y a eu 11 autres athlètes professionnels qui ont participé à Dancing With the Stars, mais Shumpert a été le premier joueur NBA à se qualifier pour la finale – et le premier à remporter la compétition.

Par CBS Sports, légende de la NFL Emmitt Smith a remporté la troisième saison de l’émission et un autre joueur de balle de la NFL Jerry Riz était le finaliste de sa deuxième saison. D’autres athlètes notables à concourir sur DWTS incluent les boxeurs Evander Holyfield et Floyd Mayweather, plus les joueurs de la NFL Warren Sapp, Michael Irvin et Laurent Taylor.

