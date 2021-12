Iman Shumpert explique pourquoi LeBron James ‘Ruined Basketball’ [WATCH]

LeBron James et Iman Shumpert #4 lors de la première mi-temps contre les Lakers de Los Angeles au Quicken Loans Arena le 17 décembre 2016 à Cleveland, Ohio. (Photo de Jason Miller/.)

*Iman Shumpert croit James Lebron « Basket en ruine. »

L’ancien garde des Cavs l’a dit lors d’une récente apparition sur le podcast « Bootleg Kev ». Par The Spun, lorsque l’hôte a suggéré que Kevin Durant « Basket-ball ruiné » en sautant d’OKC à The Bay en 2016, Shumpert a déclaré que LeBron l’avait fait en premier.

« Ce n’était pas KD. C’était LeBron qui allait à Miami pour la première fois », a expliqué Shumpert. Ajouter, « [LeBron] sait qu’il a ruiné le basket-ball.

« Il pensait qu’il l’améliorait », a poursuivi Shump. « Je comprends. Moi personnellement, j’aime la NBA pour la fidélité que je pensais y être. Il a essentiellement renversé le quatrième mur.

Regardez le moment via le clip Twitter ci-dessous.

Shumpert a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux avec ses commentaires et n’a pas tardé à défendre ses propos mardi sur Twitter

Répondant à un utilisateur de Twitter qui a noté que diverses super-équipes existaient avant que James ne rejoigne le Heat, Shump a écrit : « Trouvez-moi l’année où le meilleur joueur a quitté son trône et rejoint quelqu’un d’autre ? La chose la plus proche était Shaq mais les Bigs doivent s’associer et Kobe était le jus. Bron n’en avait pas besoin et avait toute l’influence. Je peux en débattre toute la journée.

Lorsqu’un autre utilisateur a souligné que Shumpert avait remporté une bague avec James ‘Cavaliers en 2016, Iman a répondu: « Vous avez vu le clip et non la conversation. LeBron a changé la façon dont les équipes sont constituées pour toujours. Vérifiez la durée de ces contrats.

Ailleurs dans l’interview, Shumpert a abordé la tendance de LeBron à flopper pour tirer une faute.

« La pire chose que nous ayons eu contre LeBron était du genre ‘Frère, pourquoi t’es-tu floppé?' », a déclaré Shumpert. « Et littéralement, il a commencé à flopper parce qu’il a dit: » Mon frère, je dois obtenir ces lancers francs si ces gens obtiennent des lancers francs. Il aime, ‘Fro, je suis vraiment touché.’ Alors il a dit : ‘Ah, je vais le vendre pour toi parce qu’ils ne peuvent pas le voir parce que je suis si fort. Vous ne pouvez pas voir que je me fasse salir.

Regardez l’interview complète de Shumpert avec Bootleg Kev ci-dessous.