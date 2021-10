Iman Shumpert obtient un score parfait

Arrêtez tout ce que vous faites et passez les deux prochaines minutes à regarder la performance parfaite d’Iman Shumpert dans l’épisode de Dancing With The Stars d’hier soir. Il s’agissait de l’épisode sur le thème d’Halloween de l’émission ABC, chacune des 10 paires restantes faisant une danse influencée par une pièce du genre horreur ou thriller.

Shumpert et sa partenaire professionnelle Daniella Karagach ont interprété une routine contemporaine inspirée du film Us en tant que version remixée du tube de 1995 de Luniz I Got 5 On It joué dans la salle de bal.

Le résultat est absolument fascinant.

omg iman shumpert vient d’obtenir un 40/40 pour danser avec les stars. il est incroyable. pic.twitter.com/iA8uu8Wrda – Whitney medworth (@its_whitney) 26 octobre 2021

À 6 pieds 5 pouces, Shumpert domine son partenaire de 5 pieds 7 pouces. Mais le duo a définitivement utilisé son avantage pour cette routine. « Je ne savais pas à quoi m’attendre d’un joueur de basket-ball, car tu es deux fois ma taille », a déclaré Karagach lors du forfait de pré-routine du duo. « Nous le faisons fonctionner. »

Et ça a marché. Les longues files d’attente et les cascades de la routine étaient époustouflantes à regarder, et à un moment donné, Karagach se tenait sur les épaules de Shumpert avant de tomber dans ses bras. Les visuels étaient fantastiques.

Les juges ont accepté, distribuant quatre 10 parfaits pour un score de 40 pour la soirée. Cela a été unanimement apprécié alors que Carrie Ann Inaba et Len Goodman ont déliré et déliré sur la performance, Derek Hough se tenait sur la table des juges et a crié à pleins poumons, et Bruno Tonioli l’a qualifié de « performance de chef-d’œuvre ».

« Je suis sans voix », a déclaré Hough après être descendu du bureau. « C’était comme quelque chose que les gens regarderont encore et encore et encore et encore. »

Shumpert, qui a joué neuf saisons en NBA, a déclaré qu’il était nerveux de faire la danse, mais il ne fait aucun doute qu’il l’a écrasé.

Ce genre de performance ne devrait pas vraiment surprendre étant donné que Shumpert est marié à Teyana Taylor, une danseuse et chanteuse de formation. Lorsqu’il a été sélectionné pour l’émission, Taylor a eu la réaction parfaite. « Elle a ri mais cela s’est rapidement transformé en son esprit de compétition pour dire que je ferais mieux de gagner », a déclaré Shumpert à E! En ligne en septembre.

Tout le monde, de l’ancien coéquipier de Cleveland LeBron James à Dwyane Wade, a sauté sur Twitter pour montrer son soutien à Shumpert :

Man my G @imanshumpert dans son f’n 💼 !!!!!! LFG . N’essayez même pas de faire front, respectez simplement le conglomérat ! https://t.co/8SzL2th79q – LeBron James (@KingJames) 26 octobre 2021

JoJo Siwa et sa partenaire Jenna Johnson ont également marqué un 40 parfait avec une danse sur le thème de l’informatique. La star de télé-réalité Kenya Moore de Real Housewives of Atlanta a été renvoyée chez elle.

