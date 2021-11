Iman Shumpert réagit à la victoire du trophée Mirrorball

Iman Shumpert n’arrive pas à croire que lui et sa partenaire Daniella Karagach remportent le trophée Mirrorball lors de la saison 30 de Dancing With the Stars. Après que l’ancienne star des Knicks de New York soit devenue la première joueuse de la NBA à remporter la première place du concours de danse ABC lors de la finale de lundi , Shumpert a déclaré à Entertainment Tonight qu’il a attribué cette victoire au travail acharné et au dévouement.

« Je n’aurais jamais pensé avoir un trophée de salle de bal », a déclaré Shumpert avec un sourire, ajoutant: « Chapeau pour le travail que nous avons fourni. » Il a poursuivi sa relation avec son partenaire professionnel Karagach : « Je pense que Dani et moi avons pensé à cela lorsque nous avons eu ces 40 ans, que nous ne voulons pas simplement nous retirer maintenant et nous retirer de la compétition. Je pense que nous juste mis beaucoup d’heures et quand il était temps de jouer, c’est devenu facile. »

Shumpert et Karagach ont offert des performances mémorables toute la saison, mais leur set de danse freestyle sur « Lose Control » de Missy Elliott et « Bounce » de DJ Clent a été qualifié de meilleur freestyle de l’histoire de la série par la juge invitée Julianne Hough. Karagach a révélé qu’elle avait fait appel à un « chorégraphe incroyable » nommé Kim pour l’aider à leur enseigner le jeu de jambes « authentique » de Chicago et qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse de la façon dont cela s’est avéré.

Le moment énorme pour l’athlète n’a été tempéré que par le fait que ses parents n’ont pas pu être dans le bâtiment avec lui après que son père ait été testé positif pour COVID-19. « Je ne leur ai pas encore parlé », a partagé Shumpert avec ET dans les coulisses. « Je sais que ma mère va probablement s’étouffer. Elle n’a pas pu venir aujourd’hui. Mon père a été testé positif au COVID. Il va bien. Il est fort. »

Il a poursuivi à propos de sa mère, une grande fan de DWTS, « Ma mère n’a pas pu venir dans le bâtiment, mais j’ai hâte de mettre cela entre ses mains pour qu’elle puisse avoir la chance d’en profiter, car c’est un un immense honneur de faire partie d’une telle marque. » Karagach a déclaré qu’à la fin de la saison, elle ne pouvait penser à personne « plus méritant » pour remporter la victoire. « Il n’est jamais trop tard pour commencer à danser, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé », a-t-elle partagé.