Iman Shumpert réfléchit à la victoire historique du DWTS

Aimant Shumpert eu un slam dunk sur la piste de danse.

La star du basket-ball de 31 ans (qui a joué pour les Knicks, les Cavaliers, les Kings, les Rockets et les Nets) est devenue le tout premier joueur de la NBA à remporter le trophée Mirrorball lors de la 30e saison de Dancing With the Stars.

Lors de la finale du lundi 22 novembre, Shumpert et son partenaire Daniella Karagach a dansé jusqu’au sommet, puis a parlé avec E! Des nouvelles de la victoire.

« Cela signifie beaucoup », ai-je partagé. « Je pense qu’avec la NBA, nous sommes une famille, une fraternité en fin de compte. Et chaque fois que je dois mettre ce chapeau pour les représenter, j’essaie de le faire de la bonne façon. J’espère qu’ils regardaient , soutenant. » Il a ajouté : « J’espère que nous lui avons rendu justice. J’aime ma famille NBA. »

Bien sûr, Shumpert, dont la femme est Teyana taylor, voulait aussi faire la fierté de ses parents.

J’ai dit à E! News que sa mère « regarde tellement cette émission, aime cette émission, parle toujours des tenues, de la production, de ce que cela signifie pour elle ». L’athlète a expliqué que sa mère et son père se sont rendus à LA pour le regarder jouer mais « n’ont pas pu entrer, car mon père a été testé positif pour COVID ».