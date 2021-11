Iman Shumpert remporte « Danse avec les stars » contre JoJo Siwa, célèbre LeBron

Iman Shumpert est à nouveau un champion… et tout comme revenir d’une avance de 3-1, ce fut une victoire bouleversante choquante.

L’ancien gardien des Cavs – qui est entré dans l’histoire en devenant le premier ancien joueur professionnel de cerceaux à se qualifier pour la finale de « Dancing with the Stars » la semaine dernière – a remporté le trophée Mirror Ball avec son partenaire, Daniella, après une danse freestyle qui a fait parler tous les réseaux sociaux.

Iman Shumpert et Daniella Karagach dansent en Freestyle sur « Lose Control / Bounce » de Missy Elliott ft. Ciara & Fat Man Scoop / DJ Clent lors de la finale de Dancing with the Stars ! pic.twitter.com/hv5L3r3di6

