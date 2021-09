Iman Shumpert s’est fait voler dans ‘Dancing With the Stars’ après l’avoir absolument tué

C’était la première de la saison de Danse avec les stars lundi soir, et tout le monde dans le monde du sport parle d’Iman Shumpert, qui a mis le feu au sol.

Danser le jive sur “Hey Ya!” par Outkast, Shump a montré un jeu de jambes SÉRIEUX qui a époustouflé tout le monde. Cela a également suscité une certaine controverse au niveau du jugement, les fans de la série étant très contrariés que Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach n’aient reçu qu’un 4/10 pour leur routine par un juge et un 21/40 au total.

Vous pouvez regarder la danse complète de l’ancien gardien de la NBA ici :

Les fans ont été bouleversés par le score.

“Ce 4 était ridicule”, a déclaré un fan sur YouTube. “La plupart des grands gars qui viennent dans l’émission sont difficiles à regarder, mais il était divertissant et a fait du bien.” D’autres ont répondu: “4 est ridicule à mon avis, il m’a choqué par la qualité de son jeu de jambes, généralement c’est là que les athlètes et les personnes de grande taille luttent.”

Le sentiment accablant des observateurs attentifs de l’émission est que Shumpert a plus de potentiel que n’importe quel athlète depuis des années dans Dancing With the Stars. Bien sûr, nous sommes biaisés ici parce que nous aimons Shump, mais je pense qu’il aurait dû obtenir un 40/40 et ce n’est même pas proche.

Nous ne devrions probablement pas être surpris que Shumpert soit un bon danseur. Le joueur de 31 ans a passé 10 saisons dans la NBA en tant que garde de 6’5 qui a aidé les Cleveland Cavaliers à remporter un championnat en 2016 aux côtés de LeBron James. Shumpert n’a jamais été une star, mais il était un ailier défensif solide avec une petite capacité de marquer, ce qui en faisait un bon joueur de rôle à côté d’une superstar comme LeBron.

Shumpert est marié à la chanteuse Teyana Taylor, qui est une danseuse incroyable. Ne soyez pas surpris s’il continue d’exceller dans la série.