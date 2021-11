« Imanol et Zubieta sont à blâmer pour le succès du Real »

16/11/2021 à 18:03 CET

Aritz Elustondo (Beasain, 27 ans) ne leur donnera pas un iota d’euphorie. L’équipe des jeunes, l’un des capitaines de l’équipe et une référence ces dernières saisons, ne fait pas la une des journaux. Ils ne tirent pas trop de lui non plus, en tenant compte du fait que parmi ses coéquipiers il y a des noms comme Oyarzabal, Merino, Silva ou Isak. Ils ne le sortent pas, et il ne s’en soucie pas non plus.

C’est plus pour l’équipe de Beasain, oubliant que la Real Sociedad dirige et concentre chacun de ses efforts sur aujourd’hui et, peut-être tout au plus, sur demain. Cela ne vaut rien au-delà. C’est pourquoi il « se fiche » d’être l’un des capitaines du surprenant leader de la Ligue à ce stade de la saison. Cette condition parle presque ci-dessus pour SPORT. Il préfère discuter longuement de l’évolution du club au fil des ans, de son style de jeu, de l’intensité de l’entraînement et, surtout, d’Imanol et Zubieta.

Question : Je suppose qu’en tant que leader de la Ligue pour t’entraîner, tu es plus heureux, non ?

Réponse : (Rires) Eh bien, c’est quelque chose que vous dites. On vient toujours avec l’envie et l’illusion de bien s’entraîner, de bien préparer les matchs. Maintenant, nous avons eu un week-end de repos en raison de la trêve internationale, mais nous sommes déjà pleinement concentrés sur le match contre Valence, qui est le prochain. On y va au jour le jour.

Q : Titulaire incontesté du leader de la Ligue, vous avez déjà joué 15 matchs cette saison, l’un des capitaines, votre équipe est la troisième la moins adaptée de toute la ligue & mldr; Et pourtant, les couvertures sont toujours prises par d’autres. Vous et les centrales êtes-vous particulièrement sous-évalués ?

A : Eh bien, je ne pense pas. Oui c’est vrai qu’il y en a d’autres qui font la différence, mais ici nous sommes tous une équipe. Pour que Silva, Merino, Oyarzabal et compagnie soient décisifs au sommet, le reste d’entre nous doit être là, en équipe. Nous défendons tous et nous attaquons tous dans la façon dont nous jouons avec Imanol. Onze qui jouent, ceux qui entrent du banc et ceux qui restent sans jouer. Rassemblons-nous tous. Ce que vous avez dit est important, nous arrivons à bien défendre, avec certains matchs où nous avons réussi à garder une cage inviolée et bien sûr nous obtenons une partie du mérite, mais c’est le travail de tout le monde. Être fiable à l’arrière permet également à ceux qui sont au sommet de faire la différence plus tard.

Q : Quel est le réel pour Aritz ? Dans les interviews, nous vous entendons parler presque plus en tant que fan qu’en tant que joueur & mldr;

A : Eh bien, pour moi, c’est tout. J’ai toujours été un fan de cette équipe, depuis que mon père m’a emmené voir les matchs. Je me souviens toujours être allé avec lui, mais pas seulement pour voir le Réel. Avec mon père j’allais aussi voir les réunions du Beasain, l’équipe du village. Je suis arrivé à la carrière de la Real Sociedad en cadets et de là je suis monté en équipe première. Être ici, être également capitaine, est un rêve que tous les joueurs de Zubieta ont, mais que peu réalisent. De fan à joueur réel, vous direz & mldr;

Q : Si vous étiez encore ce fan maintenant, rêveriez-vous d’être champion de ligue ?

R : L’homme rêveur peut toujours rêver, et encore plus le passe-temps. Nous n’allons pas le nier. Mais nous sommes à ce stade de la saison, il y a encore du monde devant nous et nous ne pouvons penser qu’à jouer match par match. En plus, il n’y a pas que la ligue, nous concourons aussi en Copa del Rey et en Ligue Europa et nous voulons aller le plus loin possible. Nous savons que ce n’est pas facile du tout.

Q : Gérer la pression ne devrait pas être

A : Maintenant, on parle plus de nous, mais pas de pression. L’équipe sait ce qu’elle a à faire, à quoi elle veut jouer, mettre la pression sur le rival, avoir toujours le ballon, être les protagonistes. Nous sommes clairs que nous devons y aller semaine après semaine. Nous sommes leaders avec 28 points, mais à ce stade c’est le moins.

Q : Mais il faut bien admettre que ces joueurs donnent pour rêver, non ?

R : L’équipe sait à quoi elle joue depuis longtemps et le club a réussi à garder le même effectif ces derniers mois, avec le même entraîneur qui connaît la maison. De plus, de nombreux joueurs viennent du terrain, avec des valeurs et un style de jeu avec lesquels le club a beaucoup travaillé ces dernières années. Un excellent travail est également fait pour attirer les talents, car des joueurs ont été recrutés et se montrent performants à un niveau élevé. La carrière et la réussite des transferts sont la clé du succès du Real.

Q : Vous êtes devenu une équipe attrayante, non seulement pour les fans de football, mais les joueurs voient le club comme un endroit pour grandir et beaucoup. Le cas d’Isak, par exemple…

R : Oui, c’est clair. L’équipe a très bien joué ces dernières années, avec un style très défini, et le club parvient à imposer cette idée du jeu. Cela rend les footballeurs attirés par le fait de jouer ici et, surtout, d’y rester longtemps…

Q : Parlez-nous un peu de cette idée de club

Eh bien, c’est une philosophie, de la façon dont le club veut que ses joueurs jouent, avec un jeu tactile, de toujours sortir avec le ballon joué, de très bien jouer à l’intérieur comme à l’extérieur, que le gardien de but est celui qui commence les jeux & mldr; La Royal Society travaille sur la même idée depuis longtemps, une idée qu’ils suivent du pré-jeune, à la filiale et à travers la femelle. Ce n’est pas un hasard si les équipes de la Real Sociedad jouent un bon match et remportent de nombreux succès sportifs. La filiale s’est hissée à la deuxième place dans une ascension spectaculaire, le C pareil, la femelle est en tête-à-tête avec le Barça pour la tête & mldr; C’est un excellent travail qui est fait par le club.

Q : Imanol, je suppose que vous aurez beaucoup à dire & mldr; Tu peux voir que tu mets une canne

R : Le technicien a un défaut très important du succès. Oui, il nous tue, les entraînements sont très intenses. Au final, tu joues comme tu t’entraînes et on donne tout dans les séances puis on arrive en pleine forme aux matchs. Il est exigeant, mais il est aussi proche et le fait qu’il ait déjà dirigé de nombreux matchs en Première Division nous aide. Imanol étudie très bien les rivaux et sur cette base, nous travaillons sur la façon dont nous devrions les jouer. Si l’adversaire commence avec un 4-4-2, un 4-3-3, un 3-5-2 & mldr; Selon la façon dont le contraire se déroule, nous avons différentes nuances dans notre jeu.

Q : Mais ils ne gardent pas toujours la même feuille de route

R : C’est vrai, cette année nous avons aussi évolué. L’équipe se soucie désormais moins de « lancer » une balle au milieu et de commencer le jeu là-bas. Il devient de plus en plus difficile de gagner des matchs, les rivaux vous connaissent déjà et cette saison il y a eu des matchs que nous avons gagnés en laissant une cage inviolée. Au début de la saison dernière, par exemple, nous gagnons par de plus gros résultats, peut-être en jouant un meilleur jeu, mais cette année, cela coûte plus cher.

Q : Remiro dans une récente interview a assuré que sa silhouette est essentielle pour le jeu offensif que l’équipe et le club en général veulent faire. Quand vous avez traversé la carrière, travailliez-vous déjà dans ce sens ? Dans un jeu clairement tactile ou l’a-t-il été ces dernières années où il a explosé ?

R : Je pense que le club parie sur cette façon de jouer depuis de nombreuses années. Ce n’est plus seulement Remiro, Matt (Ryan) sait aussi qu’il doit sortir le ballon joué. Pour nous c’est très important et oui, quand j’étais dans la carrière, les gardiens devaient déjà être bons du pied. Pour notre jeu, il est essentiel que ce soit le cas et c’est pourquoi il est si important d’avoir la carrière que nous avons. Le même style que l’on essaie d’implanter dans l’équipe première se joue aussi là-bas.

Q : Si le gardien doit avoir un bon pied, le défenseur central doit être presque un milieu de terrain

R : Oui, nous sommes presque toujours la première option pour nos gardiens et nous essayons toujours de sortir avec le ballon joué. S’il est vrai que, comme on l’a vu, nous n’avons pas de problèmes à rechercher l’homme libre un peu plus avancé, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons également à l’entraînement et, encore une fois, selon la façon dont le rival presse et quel système il peut utiliser. Ce n’est pas la même chose qu’ils vous pressent avec deux qu’avec trois pointes & mldr; Nous travaillons sur tout cela en formation, bien sûr.

Q : Mais n’oubliez pas votre « fonction »

R : Bien sûr que non. Bien que jouant toujours à plusieurs mètres du gardien de but, nous savons aussi défendre dans un bloc bas. Il existe des jeux où le rival peut vous enfermer et vous devez savoir comment protéger votre objectif. Nous n’oublions pas cela. À l’entraînement, nous travaillons très bien avec les inclinaisons, les centres latéraux et tout type de situation qui pourrait nous compromettre défensivement.

Q : Un entraîneur qui connaît la maison et un club qui mise clairement sur les gens de la maison. Quelle est l’importance de Zubieta dans cette Royal Society ?

A : Eh bien, beaucoup, vous avez juste besoin de voir le modèle pour apprécier à quel point il est important. La Real Sociedad s’est toujours caractérisée par le fait d’avoir de nombreuses personnes de la carrière dans sa première équipe et de la combiner avec des recrues qui contribuent à la croissance du club. De Zubieta, nous voyons arriver des personnes de haut niveau et, en plus, les incorporations que nous avons fonctionnent très bien.

Q : Viennent maintenant Valence, Monaco, l’Espanyol, le Real Madrid, le PSV et le Betis. Est-ce un test décisif pour voir jusqu’où cette équipe peut aller ou s’agit-il de seulement six matchs ?

A : Eh bien, c’est plutôt neuf, jusqu’à fin décembre. Nous obtenons un calendrier après la pause plein de matchs, auxquels nous jouerons presque tous les trois jours. Mais je vais continuer à parier sur la même formule : match par match. C’est ce qui nous a fait arriver ici, qu’on en dit plus sur nous et ainsi nous continuerons.