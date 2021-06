iMazing, le meilleur outil de sauvegarde et de transfert de données pour iPhone-.

iMazing est votre guichet unique pour la sauvegarde des appareils iOS et le transfert de données. Disponible sur Mac et Windows, iMazing permet de conserver très facilement des sauvegardes des messages de votre iPhone, de transférer des médias et des documents, et même de conserver des sauvegardes sans fil Time Machine de vos appareils iOS.

Pour célébrer la saison WWDC de cette année, iMazing offre 30% de réduction uniquement pour les lecteurs de .. iMazing est vraiment le couteau suisse de la gestion des appareils iOS et, surtout, toutes vos données restent locales sur votre ordinateur. Lisez la suite pour voir ce que vous pouvez faire avec iMazing.

iMazing de DigiDNA a été créé comme alternative aux fonctionnalités de synchronisation de données intégrées d’iTunes. Depuis macOS Catalina, Apple a déplacé ces fonctionnalités d’iTunes vers le Finder. Cependant, il est toujours aussi buggé et limité.

iMazing offre tout ce qu’iTunes peut faire pour la gestion des appareils iOS dans une interface simple et claire, ainsi que de nouvelles capacités étonnantes.

Sauvegarde iPhone et iPad

Gardez facilement à jour les sauvegardes locales de votre iPhone et iPad avec iMazing. Définissez un horaire avec iMazing et l’application sauvegardera automatiquement votre appareil sans fil, selon les horaires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels de votre choix.

Vous pouvez enregistrer des sauvegardes directement sur votre Mac ou PC ou sur votre disque dur connecté, et le cryptage est à la fois pris en charge et encouragé. Vous pouvez restaurer vos sauvegardes en gros ou creuser dans l’historique et parcourir l’intégralité du système de fichiers. Donc, si vous n’avez besoin que d’un seul fichier, vous pouvez le sortir sans attendre qu’une sauvegarde complète soit restaurée sur votre téléphone.

Enregistrez vos conversations par SMS

iMazing prend en charge l’exportation des conversations SMS, iMessage et même WhatsApp. Vous pouvez parcourir toutes vos conversations via l’interface de l’application iMazing, y compris les confirmations de lecture et toutes les pièces jointes.

Si vous avez des conversations sentimentales que vous souhaitez conserver pour toujours, utilisez iMazing pour imprimer ou exporter facilement vers un fichier. Vous pouvez enregistrer au format PDF avec la mise en page familière des bulles de message, ou Excel/CVS pour le traitement, ou en texte brut de base. De même, enregistrez tous vos messages vocaux, vidéos et photos envoyés en un clic.

Transfert de données simple

Importez et exportez de la musique, des vidéos, des sonneries, des livres électroniques, des applications et plus encore avec une simple interface utilisateur par glisser-déposer. Ne vous embêtez pas avec la synchronisation musicale d’Apple : la copie d’un dossier de chansons sur votre téléphone ne prend que quelques clics avec iMazing.

Utilisez iMazing pour gérer facilement les applications installées sur votre appareil iOS et archivez-les pour les conserver en lieu sûr sur votre ordinateur tout en économisant de l’espace sur votre appareil. Vous pouvez même transférer les données des applications, comme déplacer les sauvegardes de jeux entre les iPad des enfants.

Encore plus pour les utilisateurs expérimentés

iMazing propose des outils encore plus avancés pour les pros. Parcourez les fichiers système, extrayez les journaux, accédez à des diagnostics système avancés tels que l’état de la batterie et explorez les bacs à sable de toutes vos applications iOS. Avec le configurateur iMazing, configurez un flux de travail complexe de provisionnement et de maintenance iOS que vous pouvez répéter maintes et maintes fois. Prenez le contrôle total et écrivez les workflows de gestion des périphériques avec la CLI iMazing, en automatisant les procédures de sauvegarde et de restauration et bien plus encore.

Essayez iMazing aujourd’hui

Avant d’installer cette nouvelle version bêta d’iOS 15, assurez-vous que votre appareil et ses données sont sauvegardés. Vous pouvez sauvegarder avec iMazing gratuitement et les sauvegardes sont versionnées automatiquement, ce qui permet de revenir très facilement à iOS 14 et de restaurer votre appareil pour indiquer que vous l’avez laissé avant de sauter dans le dernier train bêta.

iMazing est développé par des personnes qui aiment prendre en charge les dernières fonctionnalités iOS et macOS, vous obtiendrez donc des mises à jour constantes à mesure que les plates-formes évoluent. Par exemple, la prise en charge native d’Apple Silicon et d’Apple Pro RAW sur iPhone a été ajoutée quelques jours après leur sortie publique.

Encore une fois, toutes ces incroyables fonctionnalités de sauvegarde et de transfert de données ont lieu sur votre Mac et votre PC, et toutes vos données ne quittent pas votre ordinateur. Activez facilement le cryptage de sauvegarde pour une confidentialité et une sécurité optimales.

Apprenez-en plus sur le site Web d’iMazing et profitez de l’offre exclusive de . et obtenez 30% de réduction sur votre achat.

