IMD émet une alerte orange pour Delhi-NCR; fortes pluies, orages susceptibles de se poursuivre

IMD a également prévu des orages avec des pluies d’intensité modérée à forte pour certaines parties de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan (Photo: ANI)

Le département météorologique indien a émis une alerte orange pour Delhi à la suite de pluies abondantes et continues dans la capitale nationale aujourd’hui, comme l’a rapporté l’agence de presse ANI. “Delhi a été déclarée sous alerte orange à la suite de fortes pluies qui ont provoqué plusieurs inondations”, a déclaré IMD comme indiqué dans l’ANI.

En plus des pluies abondantes et continues, des orages avec des pluies d’intensité modérée à forte sont les plus susceptibles de suivre dans de nombreuses parties de Delhi et des régions avoisinantes. Tôt le matin, Delhi a connu de fortes précipitations suivies d’orages qui ont entraîné un engorgement affectant la circulation et les mouvements de véhicules dans les zones touchées.

#REGARDER | Delhi: le mouvement des véhicules sur la route Mehrauli-Badarpur est affecté en raison de l’engorgement à la suite de fortes pluies pic.twitter.com/dywoohexNy – ANI (@ANI) 21 août 2021

L’aéroport de Safdarjung à Delhi a enregistré 138,8 mm de pluie au cours des dernières 24 heures jusqu’à 8h30 aujourd’hui, a rapporté ANI. “L’aéroport de Delhi Safdarjung a enregistré la plus forte pluie d’un jour de cette saison de mousson pour 2021”, a tweeté IMD.

IMD a également prévu des orages avec des pluies d’intensité modérée à forte pour certaines parties de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan. «Un orage avec des pluies d’intensité modérée à forte se produirait sur et dans les zones adjacentes de la plupart des endroits de Delhi, NCR (Bahadurgarh, Faridabad, Ballabhgarh, Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Noida, Greater Noida) Kaithal, Karnal, Rajund, Assandh, Panipat, Gohana, Gannaur, Sonipat, Narwana, Jind, Rohtak, Jhajjar, Farukhnagar, Sohana, Palwal, Panipat, Karnal, Gohana, Gannaur, Kosli, Charkhi Dadri, Bhiwani, Meham, Nuh (Haryana), DeSaharanpur, Gangoh , Shamli, Baraut, Bagpat, Jattari (UP), Alwar, Kotputli, Nagar, Nadbai (Rajasthan) au cours des 2 prochaines heures », a tweeté l’agence de prévision météo sur Twitter.

Ghaziabad | Passage inférieur de Gaushala à Vijay Nagar complètement gorgé d’eau en raison de fortes pluies pic.twitter.com/X1W43IGr5Z – ANI UP (@ANINewsUP) 21 août 2021

