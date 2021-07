IMD Hyderabad émet une alerte rouge, met en garde contre des pluies extrêmement fortes et des rafales de vent dans ces régions

in

La mousson du Sud-Ouest après un démarrage tardif s’est accélérée depuis début juillet provoquant des précipitations dans la plupart des régions du pays.

Le département météorologique indien a émis une alerte rouge d’avertissement de pluie extrêmement forte dans un certain nombre de districts des districts de l’est et du nord-est de Telangana pour les trois prochains jours. Le bulletin publié par la branche Hyderabad du prévisionniste météorologique a mis en garde contre des pluies abondantes à extrêmement fortes dans plusieurs districts, notamment Bhadradri Kothagudem, Mulugu, Jagtial, Kumurambheem Asifabad, Mancherial, Peddapally et Jayashankar Bhupalpally, a rapporté l’Indian Express.

En plus de l’alerte rouge dans certains districts de l’État, l’IMD a également déclaré que l’ensemble de l’État devrait recevoir des précipitations légères à modérées au cours des trois prochains jours. Une alerte orange a également été émise par le prévisionniste pour quelques districts dont les districts d’Adilabad, Mahbubabad, Siddipet, Kamareddy, Nirmal, Nizamabad, Rajanna Sircilla, Karimnagar, Khammam, Warangal et Hanamkonda. Les conditions de pluie prévaudront dans l’État jusqu’au 24 juillet, a ajouté la prévision.

En ce qui concerne l’intensité des précipitations, K Nagarathna, directeur de l’IMD Hyderabad, a déclaré que les districts qui ont reçu l’alerte rouge pourraient recevoir jusqu’à 20 cm de pluie au cours des trois prochains jours. Nagaratha a également averti que les rivières et les plans d’eau de l’État sont déjà à leur plein débit et que davantage de précipitations peuvent créer des conditions d’inondation dans certaines régions. Elle a également ajouté que des vents rapides pourraient également accompagner de fortes précipitations à quelques endroits dans les parties nord et nord-est de l’État.

