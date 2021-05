IMD prédit un autre jour de pluie pour Delhi; vérifier ce qui cause des pluies sans précédent dans la capitale nationale

Le développement a en outre été alimenté par la perturbation occidentale, un phénomène qui est censé être la cause des pluies sans mousson dans les États du nord et du nord-ouest du pays.

Deux jours après que la capitale nationale a signalé des précipitations record, le Département météorologique indien (IMD) a prédit qu’il y a des chances de précipitations légères à modérées dans la ville et dans d’autres régions voisines aujourd’hui. Le service météorologique a également indiqué que les pluies seront accompagnées de vents en rafales d’une vitesse comprise entre 50 km et 70 km par heure.

Les régions adjacentes à la capitale nationale susceptibles de subir des pluies comprennent Faridabad, Gurugram, Noida, Greater Noida, Pataudi, Sohna, Jhajjar, Aurangabad (Haryana), entre autres. Depuis que le cyclone tropical Tauktae est entré dans les régions côtières occidentales du pays, le temps dans de nombreux États de l’intérieur du pays a également été pluvieux et froid.

Delhi a reçu un record de 119,3 mm de pluie mercredi, soit le maximum que la ville ait jamais reçu au mois de mai sur une période de 24 heures. Les fortes pluies ont surpris les habitants car la mousson du sud-ouest, responsable des pluies dans la plupart des régions du pays, n’a pas encore fait son entrée dans le pays. Les pluies ont conduit à une exploitation intensive de l’eau dans de nombreuses parties animées de la capitale nationale, causant des désagréments aux personnes bloquées à l’extérieur.

Raison derrière des précipitations sans précédent

Selon les experts en météorologie, les fortes pluies ont été causées par la convergence de l’impact du cyclone Tauktae et la perturbation occidentale qui a créé des conditions propices à de fortes pluies dans la ville. Selon un rapport d’Indian Express, le cyclone Tauktae après avoir montré sa férocité sur les côtes du Gujarat et du Maharashtra, s’est affaibli et s’est déplacé vers le nord et le nord-est créant des conditions de basse pression sur Delhi et les régions voisines.

Le développement a en outre été alimenté par la perturbation occidentale, un phénomène qui est censé être la cause des pluies sans mousson dans les États du nord et du nord-ouest du pays.

Qu’est-ce qui rend les précipitations de Delhi uniques?

Le fait que 119,3 mm de pluie aient été enregistrés à Delhi en mai est surprenant, car il est considéré comme le mois sec et environ deux mois avant que la mousson du sud-ouest montre son impact dans la ville. En outre, les cas de pluie légère enregistrés jusqu’à présent au mois de mai en raison du phénomène de perturbation occidentale n’ont pas entraîné une telle quantité de précipitations en une seule journée. Les précipitations moyennes en mai de la capitale nationale ne sont que de 31,5 mm, ce qui est une fraction de ce que la ville a enregistré en un seul cas mercredi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.