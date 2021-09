Imelda May, Courtney Marie Andrews et d’autres rejoignent le Black Deer Festival 2022

Imelda May a rejoint l’affiche du Black Deer Festival 2022, alors que l’un des événements racines et Americana les plus populaires du Royaume-Uni se prépare à revenir à Eridge Park dans le Kent en juin prochain.

L’interprète irlandaise a sa version de Metallicade “The God That Failed” (de The Metallica Blacklist) et l’album 11 Past The Hour en sortie sur Blackened Recordings via Universal. Elle fait partie des nouveaux noms de la vaste programmation du festival, qui aura lieu du 17 au 19 juin de l’année prochaine. Le rassemblement de 2022 marquera le retour de Black Deer après une interruption forcée de deux ans. May faisait partie des artistes annoncés pour le reporté le week-end 2021.

May jouera sur le projet de loi du 17 juin avec des noms tels que Foy Vance, les Felice Brothers et deux autres nouveaux ajouts, Shovels & Rope et Shooter Jennings. « J’ai hâte de faire venir le groupe et de jouer à Black Deer depuis toujours », dit Jennings. « Il est enfin là après une longue attente et nous avons hâte de voir tout le monde en 2022. » Un autre titre sera ajouté au projet de loi du vendredi en temps voulu.

Ward Thomas, Courtney Marie Andrews, les Cuban Brothers, les Picturebooks, Jack Broadbent, Robert Vincent, Get Cape ont également été récemment ajoutés à la programmation 2022. Porter une cape. Fly, Ben Ottewell, Wildwood Kin, William The Conqueror, Rob Heron & the Tea Pad Orchestra, Lady Nade, Police Dog Hogan, Bess Atwell, Native Harrow, le Goat Roper Rodeo Band, la Mountain Firework Company, Jinda Biant et Simeon Hammond Dallas.

Le programme de samedi sera titré par Wilco and the Waterboys, dont Mike Scott déclare : « En tant qu’amateurs d’Americana et de musique roots, nous sommes ravis de jouer au Black Deer Festival et sommes impatients de faire de la magie dans le pays avec vous. Le dimanche 19 juin, Van Morrison est en tête d’affiche qui comprend également Drive-By Truckers, Dead South et bien d’autres. Les billets et plus d’informations sont sur www.blackdeerfestival.com.