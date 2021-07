Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth – WWD

“The Crown” a révélé son premier aperçu de sa cinquième saison très attendue.

Vendredi, le compte Twitter officiel de “The Crown” a publié une photo d’Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II pour la cinquième saison de la populaire série Netflix.

“Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton”, a été sous-titré le tweet. Staunton a impeccablement canalisé la reine, vêtu d’un costume à motifs jaunes muni d’un nœud papillon au cou, avec la coiffure signature du royal.

Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv – La Couronne (@TheCrownNetflix) 30 juillet 2021

Il a été annoncé en janvier 2020 que Staunton, qui est surtout connue pour son rôle de Dolores Umbridge de la franchise “Harry Potter”, jouerait la reine Elizabeth pour sa cinquième saison.

“J’ai adoré regarder ‘The Crown’ depuis le tout début”, a déclaré Staunton dans un communiqué. “En tant qu’acteur, c’était une joie de voir à quel point Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de rejoindre une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à son terme. »

Imelda Staunton incarnera la reine Elizabeth II dans la cinquième et dernière saison de The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p – La Couronne (@TheCrownNetflix) 31 janvier 2020

Foy a joué la reine Elizabeth pendant les deux premières saisons de la série, le lauréat des Oscars Colman reprenant le rôle pour ses troisième et quatrième saisons. Foy et Colman ont reçu de nombreuses distinctions pour leurs performances.

En juillet 2020, Peter Morgan, le créateur de la série, a annoncé qu’il avait changé d’avis et a décidé de mettre fin à la série après six saisons après que son plan initial pour cinq n’ait pas abouti. Cependant, l’émission ne couvrira pas les événements survenus récemment avec la famille royale britannique, ce qui signifie que le dernier ajout de Meghan Markle ne sera probablement pas inclus.

“Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan d’origine et faire six saisons”, a déclaré Morgan. “Pour être clair, la série 6 ne nous rapprochera pas davantage de nos jours – elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail.”

Aux côtés de Staunton, Lesley Manville, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki et Jonny Lee Miller incarneront respectivement la princesse Margaret, le prince Philip, la princesse Diana et le premier ministre John Major. Netflix n’a pas encore annoncé qui jouera le prince Charles.

La saison à venir explorera les événements qui se sont produits dans les années 90, à en juger par le mandat de Major en tant que Premier ministre. L’interview explosive de la princesse Diana avec BBC Panorama en 1995 aurait été incluse dans le scénario.

La dernière saison, diffusée en novembre, a reçu 24 nominations aux Emmy Awards, dont une série dramatique exceptionnelle. Selon Variety, le tournage de la cinquième saison a commencé ce mois-ci, ce qui signifie que sa première n’aura lieu qu’en 2022.

