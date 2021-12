iMessage en attente d’activation ? Voici comment y remédier

Si vous configurez un nouvel iPhone ou avez récemment remplacé ou réinitialisé votre iPhone, vous pouvez rencontrer un problème iMessage/FaceTime où il attend l’activation. Voyons comment résoudre le problème « iMessage en attente d’activation ».

Outre le message « En attente d’activation », d’autres problèmes connexes peuvent inclure l’affichage d’alertes telles que « Échec de l’activation », « Une erreur s’est produite lors de l’activation » ou « Impossible de vous connecter, veuillez vérifier votre connexion réseau ».

Comment réparer iMessage en attente d’activation (FaceTime aussi)

Pour que iMessage/FaceTime s’active, vous aurez besoin d’une connexion Internet, alors assurez-vous d’avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi fonctionnelle (vous aurez également besoin de SMS pour fonctionner avec votre téléphone #) Vérifiez que votre fuseau horaire est correct Paramètres> Général> Date et heure (utiliser Définir automatiquement est le moyen le plus simple de le faire)

Si iMessage/FaceTime ne s’active toujours pas, essayez ces étapes :

Désactivez à la fois iMessage et FaceTime. Pour iMessage, accédez à Paramètres> Messages et appuyez sur le bouton à droite d’iMessage. Faites de même pour FaceTime qui se trouve juste en dessous des messages dans les paramètres. Redémarrez votre appareil Réactivez iMessage et FaceTime

iMessage et FaceTime peuvent s’activer immédiatement, mais Apple note que dans certains cas, cela peut prendre jusqu’à 24 heures. Un autre facteur peut être que si Apple rencontre des problèmes de système, vous pouvez vérifier l’état du système d’Apple ici.

Toujours pas activé ?

Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible

Ouvrez l’application Paramètres Appuyez sur Général > Mise à jour du logiciel Appuyez sur Télécharger et installer s’il y a une mise à jour disponible Vous voudrez également vous assurer que les SMS (textos réguliers) fonctionnent dans l’application Messages

Si iMessage/FaceTime ne s’active toujours pas, contactez l’assistance Apple.

Comment désactiver/désinscrire iMessage

Si vous avez changé de numéro de téléphone ou si vous n’avez plus d’iPhone, vous souhaiterez peut-être désinscrire iMessage. Apple a un processus simple en deux étapes via son site d’assistance pour s’en occuper.

Si vous avez toujours un iPhone, ce processus est aussi simple que de désactiver iMessage et FaceTime dans Paramètres sous Messages et FaceTime.

