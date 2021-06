iMessage obtient l’intégration avec les GIF ‘Clips’ de Giphy avec son

Giphy est sorti aujourd’hui avec une extension de son contenu “Clips”. Les courts GIF avec son (ou vidéos 😄) sont disponibles depuis un certain temps sur le site Web et les applications du service, mais les clips sont désormais pris en charge directement dans l’application Giphy iMessage.

Giphy a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse et une vidéo aujourd’hui.

Vous connaissez ce moment où quelqu’un vous envoie le GIF parfait et vous pouvez pratiquement l’entendre. Qu’il s’agisse d’un personnage familier ou simplement de la représentation visuelle parfaite de vos émotions, il y a un son très spécifique que vous lui associez.

Chez GIPHY, on connaît définitivement le feeling.

C’est pourquoi nous avons travaillé dur pour apporter Clips GIPHY– GIF avec du son ! — sur toutes les plateformes où se déroulent vos conversations. Vous pouvez déjà partager des clips GIPHY n’importe où en utilisant l’URL de la vidéo et pouvez même y accéder dans des endroits comme Slack et Medium. Mais, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez trouver et partager des Clips encore plus facilement dans la messagerie via GIPHY’s Extension iMessage et dans le Clavier Android.