IMG rachète le Mutua Madrid Open et le golf Acciona Open de España

IMG, leader mondial du sport, de l’événementiel, des médias et de la mode, a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec Super Slam Ltd et ses filiales pour acheter le tournoi de tennis Mutua Madrid Open et le tournoi de golf Acciona Open en Espagne.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, pour autant que l’ATP, la WTA et les organismes de réglementation donnent leur approbation.

Le Mutua Madrid Open, l’un des neuf ATP Masters 1000 et les quatre épreuves WTA 1000 obligatoires, fera partie de la liste d’IMG des tournois de tennis les plus importants, y compris l’Open de Miami et d’autres événements ATP et WTA.

« Le Mutua Madrid Open sera un excellent ajout à notre portefeuille d’événements mondiaux et au secteur du tennis, qui comportera désormais deux des trois événements combinés obligatoires sur les deux pistes », a déclaré Sam Zussman, co-président des médias et des événements pour IMG.

Grâce à l’acquisition, Madrid Trophy Promotion SLU (MTP), l’entité espagnole qui gère le tournoi, fera partie d’IMG, et le directeur général de MTP et directeur du tournoi, Gerard Tsobanian, deviendra vice-président senior des événements d’IMG tennis. .

Tsobanian et son équipe continueront de superviser le déroulement quotidien du Mutua Madrid Open dans le cadre de la division mondiale des événements de tennis d’IMG dirigée par Gavin Forbes.

L’édition 20e anniversaire du tournoi se tiendra l’année prochaine du 26 avril au 8 mai à la Caja Mágica de Madrid, Espagne.

Aussi l’Acciona Open d’Espagne

MTP gère également le tournoi de golf European Tour Acciona Open de España, que la division des événements de golf IMG soutiendra.

Fondé en 1912, l’Acciona Open de España (anciennement l’Open d’Espagne) est un tournoi riche en histoire qui se déroule généralement en octobre au Villa de Madrid Country Club et est diffusé dans plus de 120 pays.

Depuis l’acquisition d’IMG par Endeavor en 2014, la société a transformé l’Open de Miami en une vitrine de classe mondiale présentant le meilleur du tennis, de la gastronomie, de l’art et du divertissement.

En 2019, IMG a déplacé le tournoi au Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami et destination mondiale de divertissement, qui accueille chaque année plus de 350 000 fans et possède l’une des plus grandes audiences de diffusion en dehors des tournois du Grand Chelem et des finales.