IMG révèle une liste de programmation pour NYFW: The Shows – WWD

IMG, l’organisateur et opérateur officiel de la Fashion Week de New York : les spectacles présentés par Afterpay, a dévoilé sa liste de programmation pour compléter le programme officiel de la NYFW publié le mois dernier par le Council of Fashion Designers of America et IMG.

NYFW: The Shows aura lieu du 8 au 12 septembre en direct aux Spring Studios et virtuellement sur NYFW.com.

«En étendant le calendrier officiel de NYFW, la liste de programmation d’IMG comprend des activations de concepteurs, des conversations organisées et des événements spéciaux qui se déroulent en personne à NYFW: The Shows et en ligne sur NYFW.com, la destination numérique pour NYFW, y compris The Shows, et tous les autres. minute à manquer entre les deux », a déclaré Joshua Glass, directeur éditorial exécutif d’IMG’s Fashion Events & Properties. « La programmation de NYFW : The Shows met en lumière les nombreuses façons dont la Fashion Week de New York est devenue un moment culturel important, captant l’attention au-delà des défilés eux-mêmes.

L’événement débutera le 8 septembre avec une réception pour les finalistes du CFDA/Vogue Fashion Fund 2021 à Spring Place.

“Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec IMG pour soutenir le large éventail d’activités qui se déroulent pendant la Fashion Week de New York”, a déclaré Steven Kolb, directeur général de la CFDA. « En tant que propriétaire et gestionnaire du calendrier de la mode, y compris le calendrier officiel de la NYFW dans le cadre du calendrier américain des collections, grâce à notre partenariat, nous célébrons les créateurs et les leaders de l’industrie de la mode sur et en dehors des podiums lors de l’une des Fashion Weeks de New York les plus attendues en Mémoire.”

Comme indiqué, IMG a formé l’IMG Fashion Alliance pour définir l’avenir de NYFW avec les designers Altuzarra, Brandon Maxwell, Jason Wu, LaQuan Smith, Markarian, Monse, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Rodarte, Sergio Hudson et Telfar. En raison de l’impact de la pandémie sur les industries de la mode et de la vente au détail, ces créateurs devraient aider à revitaliser NYFW avec un engagement multisaison pour NYFW: The Shows. Tous les designers sont confirmés pour jouer un rôle dans la programmation d’IMG à Spring Studios ou sur NYFW.com cette saison.

NYFW: The Talks publiera une étude de recherche explorant la corrélation entre la participation à la Fashion Week et son impact sur le commerce de détail, dans un panel mettant en vedette la membre du Congrès américain Carolyn Maloney, la présidente des événements et des propriétés d’IMG Leslie Russo, cofondateur et co-PDG d’Afterpay Nick Molnar, cofondateur de Moda Operandi et chef de la marque Lauren Santo Domingo, et cofondatrice de Liberty Fairs Sharifa Murdock.

Des panels supplémentaires aborderont des sujets tels que « La création dans le nouveau paysage numérique » avec Brandon Maxwell et le modèle IMG Parker Kit Hill ; « Collecteurs du 21e siècle » avec Lynn Yaeger ; « Mon rêve américain : comprendre le monde de la mode à travers l’expérience des immigrants » avec Wu et Gurung ; « Interior Design’s Physidigtal Boom » avec Christian Siriano, et « Representation and Indentity » avec la directrice éditoriale exécutive de Dazed Lynette Nylander, le modèle IMG Quannah Chasinghorse et le créateur de contenu Bretman Rock, entre autres invités.

En reconnaissance du 20e anniversaire du 11 septembre, IMG s’est associé à Harper’s Bazaar et à la rédactrice en chef Samira Nasr pour organiser une commémoration avec des invités spéciaux, dont le président d’IMG Models, Ivan Bart.

Poursuivant son partenariat avec le Black in Fashion Council, IMG présentera 14 nouveaux créateurs de mode à travers une programmation et des showrooms. Dans sa troisième saison, la plateforme de découverte des designers noirs a mis en lumière les carrières de Theophilio, Kenneth Nicholson, Undra Celeste New York, House of Aama, Marrisa Wilson, Chuks Collins et Whensmokeclears, entre autres, qu’IMG continuera de soutenir. à divers titres à NYFW: The Shows cette saison.

Pour les consommateurs qui souhaitent participer à la semaine de la mode, On Location, une société sœur d’IMG via le réseau Endeavour, s’est associé à NYFW: The Shows pour offrir NYFW: The Experience, une série de forfaits offrant un accès interne aux partenaires NYFW Designer qui incluent Alice + Olivia de Stacey Bendet, Altuzarra, Bibhu Mohapatra, Christian Cowan, Duncan New York, Dur Doux, PatBo, Proezna Schouler, Rachel Comey et Staud. Les packages d’expérience sont limités et sont désormais disponibles sur NYFWexperience.com.

Afterpay est le sponsor principal de NYFW: The Shows. Il y aura des activations dans toute la ville de New York, y compris un spectacle « See Now By Now » le 8 septembre avec le designer LaQuan Smith et NYFW: Shops, une expérience de magasinage de 24 heures dans plus de 20 magasins dans toute la ville. Il y aura également un Afterpay Quarter dans le Meatpacking District de New York le 10 septembre avec des sets de DJ, une patinoire, des cadeaux, des sièges de café et un dépôt de marchandise, ainsi qu’une vitrine de mode et de musique de Maison Kitsuné. Afterpay apportera également la culture du drop dans les rues avec un événement de shopping de style drop en personne alimenté par Snapchat.

En plus d’Afterpay, les partenaires officiels de NYFW: The Shows sont Alo Yoga, BMW of North America, Grand Marnier, Pinterest, Pepsi, Perrier, TRESemmé et Yahoo Ryot Lab, et le partenaire média officiel E!.

