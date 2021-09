Imitation du Christ Printemps 2022 – WWD

Tara Subkoff était émue dans les coulisses avant le défilé de printemps pour sa collection Imitation of Christ. La pandémie a été particulièrement dure pour elle, car elle a coûté la vie à 12 personnes dans sa vie et a mis fin à sa carrière d’artiste de performance. Mais elle s’est ralliée mercredi après-midi, réunissant 78 danseurs de la troupe Dead Serious et un chanteur live pour mettre en valeur la ligne à travers leur métier.

Le regard: La ligne était divisée en deux sections : l’une, un assortiment de jersey et de molleton en tissu invendu de 2002 que Subkoff et ses designers ont confectionné en t-shirts oversize ou courts, débardeurs et robes longues à bretelles imprimées de dictons tels que : « If love est en état de siège, c’est parce qu’il menace l’essence même de la civilisation commerciale. La deuxième partie – la partie couture – était plus élaborée et comportait tout, d’un body à paillettes rouges à une combinaison en lamé doré et à une robe de soirée perlée noire avec un traitement des manches en tulle. Les pièces de couture seront vendues exclusivement chez The RealReal, a déclaré Subkoff.

Citation à noter : “C’est une célébration de New York et de la diversité des talents ici”, a-t-elle déclaré. Mais il était également destiné à parler de ce qu’elle considère comme des atrocités dans notre société, telles que la loi sur l’avortement récemment promulguée au Texas.

Emporter: Alors que la collection de jersey avait l’air confortable et douillette, l’offre couture était plus intéressante. Bien que de nombreux tissus aient été élaborés, en les associant à des baskets et en utilisant des danseurs pour mettre en valeur les pièces, Subkoff a réussi à injecter une énergie et un sens du plaisir juvéniles.