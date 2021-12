Immanuel Wilkins annonce ‘The 7th Hand’, publie ‘Emanation’

Le saxophoniste alto et compositeur Immanuel Wilkins a annoncé la sortie le 28 janvier de son nouvel album The 7th Hand, la suite de son premier album largement acclamé, Omega.

Omega a été nommé album de jazz n ° 1 de 2020 par le New York Times avec JazzTimes l’appelant « le premier enregistrement de jazz le plus important depuis des années ». The 7th Hand, qui sera publié par Note bleue, met une fois de plus en valeur le talent de composition de Wilkins avec une suite en sept mouvements de nouvelles pièces originales interprétées par son quatuor avec Micah Thomas au piano, Daryl Johns à la basse et Kweku Sumbry à la batterie, ainsi que les invités spéciaux Elena Pinderhughes à la flûte et la Farafina Ensemble de percussions Kan. La piste principale « Emanation » est disponible en streaming ou en téléchargement aujourd’hui.

The 7th Hand explore les relations entre la présence et le néant à travers une suite d’une heure. « Je voulais écrire une pièce préparatoire pour que mon quatuor devienne un navire d’ici la fin de la pièce, pleinement », explique l’artiste basé à Brooklyn et élevé à Philadelphie qui, selon Pitchfork, « compose des épopées de jazz des profondeurs de l’océan ».

En écrivant, Wilkins a commencé à considérer chaque mouvement comme un geste rapprochant son quatuor de l’état de vaisseau complet, où la musique serait entièrement improvisée, canalisée collectivement. « C’est l’idée d’être un conduit pour la musique en tant que puissance supérieure qui influence réellement ce que nous jouons », dit-il. La 7e main tire son titre d’une question imprégnée de symbolisme biblique : si le nombre 6 représente l’étendue des possibilités humaines, Wilkins s’est demandé ce que cela signifierait – comment cela sonnerait – d’invoquer l’intervention divine et de permettre à ce septième élément de posséder son quatuor. .

Tout au long de l’album, Wilkins et ses acolytes révèlent leur vérité collective en se décollant, couche par couche, mouvement par mouvement. « Chaque mouvement ronge le groupe jusqu’au dernier mouvement – juste une note écrite », explique Wilkins. « Le but de ce que nous essayons tous d’atteindre est le néant, où la musique peut circuler librement à travers nous. » Wilkins amènera son groupe sur la route en 2022.

Dates de la tournée d’Emmanuel Wilkins :

28 janvier : The Side Door, Old Lyme, Connecticut

29 janvier : Harlem Stage, New York, NY

30 janvier : The Falcon, Marlboro, NY

18 février : SFJAZZ, San Francisco, Californie

20 février : Bach Dancing and Dynamite Society, Half Moon Bay, CA

21 février : Kuumbwa Jazz Center, Santa Cruz, Californie

22 février : Festival de jazz de Portland, Portland, OR

23 février : Just Jazz Series, Los Angeles, Californie

26 février : Kennedy Center, Washington DC

3 mars : Bimhuis, Amsterdam, Pays-Bas

4 mars : Paradox Tilburg, Tilbourg, Pays-Bas

5 mars : Lantaren Venster, Rotterdam, Pays-Bas

6 mars : DeSingel, Anvers, Belgique

8 mars : Porgy & Bess, Vienne, Autriche

9 mars : Jazz Club Unterfahrt, Munich, Allemagne

13 mars : You Must Believe in Spring Festival, Mantoue, Italie

14 mars : Ronnie Scott’s, Londres, Royaume-Uni

15 mars : Le Duc des Lombards, Paris, France

16 mars : Le Duc des Lombards, Paris, France

17 mars : 30CC, Louvain, Belgique

19 mars : Terrassa Jazz, Terrassa, Espagne

20 mars : Tempo Club, Madrid, Espagne

22 mars : Teatro Victoria Eugenia, San Sebastian, Espagne

23 mars : ZigZag Club, Berlin, Allemagne

24 mars : Halle424, Hambourg, Allemagne

25 mars : Transition Festival, Utrecht, Pays-Bas