Immanuel Wilkins sort une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, « Don’t Break »

Saxophoniste alto et compositeur Emmanuel Wilkins a sorti « Don’t Break », le 2ème single de son prochain album The 7th Hand, qui sortira le 28 janvier sur Blue Note Records.

Les caractéristiques de la piste Le quatuor de Wilkins avec Micah Thomas au piano, Daryl Johns à la basse et Kweku Sumbry à la batterie ainsi que l’ensemble de percussions Farafina Kan. La vidéo des deux singles « Emanation/Don’t Break » réalisés par l’artiste et cinéaste interdisciplinaire Cauleen Smith est maintenant disponible.

Plus tôt cette semaine sur NPR Morning Edition, le critique Nate Chinen a nommé The 7th Hand l’une de ses sorties les plus attendues de 2022, qualifiant Wilkins de « l’un des instrumentistes les plus convaincants de la musique improvisée ». Dans une critique rave 4 étoiles de MOJO sur l’album, Charles Waring a écrit « Même si sa carrière ne fait que décoller, Wilkins semble déjà prêt à rejoindre le petit panthéon des grands saxophonistes alto qui comprend Charlie Parker, Cannonball Adderley, Eric Dolphy et Jackie McLean… The 7th Hand incarne le jazz contemporain dans ce qu’il a de plus excitant. C’est la suite du premier album largement acclamé de Wilkins, Omega, qui a été nommé Album de jazz n ° 1 de 2020 par Giovanni Russonello dans le New York Times.

La musique de Wilkins est remplie d’empathie et de conviction, liant des arcs de mélodie et de lamentation à des gestes d’espace et de souffle. The 7th Hand est une suite en sept mouvements de nouvelles pièces originales qui explore les relations entre la présence et le néant. « Je voulais écrire une pièce préparatoire pour que mon quatuor devienne un navire d’ici la fin de la pièce, pleinement », explique l’artiste basé à Brooklyn et élevé à Philadelphie qui, selon Pitchfork, « compose des épopées de jazz des profondeurs de l’océan ».

Pendant l’écriture, Wilkins a commencé à considérer chaque mouvement comme un geste rapprochant son quatuor de l’état de vaisseau complet, où la musique serait entièrement improvisée, canalisée collectivement. « C’est l’idée d’être un conduit pour la musique en tant que puissance supérieure qui influence réellement ce que nous jouons », dit-il. La 7e main tire son titre d’une question imprégnée de symbolisme biblique : si le nombre 6 représente l’étendue des possibilités humaines, Wilkins s’est demandé ce que cela signifierait – comment cela sonnerait – d’invoquer l’intervention divine et de permettre à ce septième élément de posséder son quatuor. .

Précommandez La 7e main.