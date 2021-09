“Immédiatement licencié” – Le cabinet de Man Utd sur Fernandes après une conversation avec Ronaldo

Man Utd reste déterminé à récompenser Bruno Fernandes avec un nouveau contrat, bien qu’un problème potentiel dans les négociations ait été évoqué.

Le meneur de jeu portugais a été tout Homme Utd les fans auraient pu espérer et plus depuis leur arrivée du Sporting Lisbonne en 2020. Fernandes a opéré autour d’un but tous les autres matchs dans toutes les compétitions et a ajouté sa juste part de passes décisives pour démarrer.

Naturellement, Man Utd aurait été “désireux” en août de renouveler le contrat du joueur de 26 ans.

Le Sun a suggéré qu’un accord d’une valeur de 300 000 £ par semaine pourrait être proposé. Bien qu’avec quatre ans plus une option pour une année supplémentaire sur son contrat actuel, la balle est dans le camp du club.

Néanmoins, le Mirror insiste sur le fait que Man Utd ne se pliera pas aux exigences de l’agent de Fernandes, Miguel Pinto.

Ils avaient précédemment signalé que Pinto s’était rendu à Manchester à la fin de la saison dernière dans l’espoir de négocier un nouvel accord pour son client.

L’une des priorités de Pinto était apparemment l’insertion d’une clause de libération, ce que Man Utd a “immédiatement rejeté”.

Cet aspect particulier d’un accord reviendra probablement au cours des prochaines discussions. Mais l’article laisse entendre qu’une conversation avec son compatriote Ronaldo pourrait laisser Man Utd dans une position plus forte pour négocier l’accord qu’ils souhaitent avec Fernandes.

Cela découle du désir de Fernandes d’ajouter des trophées à ses impressionnants exploits statistiques. L’attente de Man Utd pour un trophée est entrée dans sa cinquième saison. Mais Fernandes pense que le retour de Ronaldo les aidera à surmonter leur trophée.

“Notre objectif et celui de Cristiano, à cause de ce dont je lui ai déjà parlé, est de gagner ce qu’il y a à gagner”, a déclaré Fernandes au média portugais RTP3 (via le Mirror).

“Nos objectifs restent et évidemment, avec Cristiano, nous avons une référence de plus pour nous aider à nous en rapprocher.”

« Nous savons que l’enthousiasme sera élevé. Tout le monde connaît Cristiano et est très heureux et confiant de le retrouver. Nous, les joueurs, faisons partie de cette confiance, nous savons ce qu’il peut nous donner.

Romano défie les demandes de transfert de Man Utd

Pendant ce temps, le journaliste fiable Fabrizio Romano a rendu un verdict sur un transfert estival raté qui est en contradiction avec la version des événements de Donny Van de Beek.

Lorsqu’on lui a demandé si le passage à Goodison Park était proche avant la date limite, le joueur de 24 ans a déclaré à Rio Ferdinand’s Vibe avec la chaîne YouTube FIVE : “Non. J’ai parlé avec le manager et le club, et ils ont dit qu’ils voulaient que je reste ici.

Cependant, cette version des événements est en désaccord avec la source fiable Romano. S’exprimant sur son podcast Here We Go (via l’Express), Romano a reconnu que Man Utd avait cherché à conserver le milieu de terrain, tout en insistant sur le fait qu’un accord était en fait sur le point d’être conclu.

“Everton le jour de la date limite était plus que proche de la signature de Van de Beek”, a déclaré Romano. «Ils avaient un accord avec le joueur. Ils avaient le projet de faire de lui un starter, de lui donner du temps de jeu. Everton était prêt à signer Van de Beek prêté par United.

“Il [van de Beek] n’est pas si heureux parce qu’il ne jouait pas. Lors des trois premiers matches, il n’a pas joué une seule minute.

“Il voulait comprendre ce qui allait se passer et donc avec Everton prêt à le signer, c’était une grande chance pour lui.

« United voulait qu’il reste, mais Everton était très proche. Benitez le voulait, tout le conseil le voulait, donc c’était plus qu’une idée. C’était un accord conclu entre Everton et Donny van de Beek, mais Man Utd a dit non.

