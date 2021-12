Immigration et technologie : nouvelles réalités, anciens problèmes et enjeux pour l’avenir

Le PDG sans limites Xiao Wang. (Photo sans limites)

Cette semaine sur le podcast . : comment la pandémie, la politique, les pénuries de main-d’œuvre et l’augmentation du travail à distance ont un impact sur l’immigration américaine dans l’industrie technologique et au-delà – et comment les défis actuels du système pourraient mettre l’avenir du pays en danger.

Rejoindre mon collègue John Cook et moi, c’est Xiao Wang, PDG et co-fondateur de Sans bornes, une entreprise technologique de Seattle qui rationalise le processus d’immigration.

Écoutez ci-dessous et abonnez-vous à . dans Podcasts Apple, Podcasts Google, Spotify, ou partout où vous écoutez. Continuez à lire pour des histoires et des liens connexes.

Écoutez l’épisode complet ci-dessus et abonnez-vous au podcast . pour les épisodes précédents.

Produit et édité par Curt Milton. Thème musical de Daniel LK Caldwell.