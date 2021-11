NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un immigrant roumain qui a déménagé aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure a déclaré que les Américains favorables au communisme doivent tirer les leçons de l’histoire ou « rien ne vous sauvera ».

« Je ne dis pas que tous les systèmes du monde sont parfaits, mais être en faveur du communisme, compte tenu de l’histoire et de tout ce qui a été documenté au fil des ans, c’est triste. C’est vraiment triste », a déclaré Bogdan Laurentiu à Fox News.

Laurentiu, 34 ans, a quitté la Roumanie, qui faisait auparavant partie de l’Union soviétique, pour les États-Unis avec un ami en 2010, laissant toute sa famille derrière lui. Il travaille dans la gestion du commerce de détail, vit dans le Nord-Est et dit qu’il n’a « aucun regret à ce jour ».

Il a dit qu’il avait fait plus de sacrifices qu’il ne pouvait en compter pour réussir aux États-Unis.

Un rassemblement de jeunes parrainé par les Soviétiques dans le Lustgarten à Berlin, Allemagne, 1er juin 1950. Les jeunes portent d’énormes portraits de dirigeants communistes tels que Joseph Staline (photo). (FPG/.)

« Les gens du monde entier voient l’Amérique comme un phare de liberté et un phare d’espoir », a déclaré Laurentiu à Fox News. Mais il a ajouté que les vives critiques des médias américains et de la gauche politique ont affecté la réputation de la superpuissance.

Laurentiu a déclaré que la surprise la plus choquante qu’il ait rencontrée depuis son arrivée aux États-Unis était d’apprendre qu’un nombre croissant d’Américains étaient favorables au communisme.

« Si quelqu’un m’avait dit avant que je vienne en Amérique qu’il viendrait un jour où je rencontrerais ou rencontrerais des citoyens américains en faveur du communisme, je leur aurais probablement ri au nez », a-t-il déclaré.

Les citoyens de Berlin-Ouest continuent leur veillée au sommet du mur de Berlin devant la porte de Brandebourg sur cette photo d’archive du 10 novembre 1989. Le 10e anniversaire de la « chute » du mur de Berlin approche le 9 novembre 1999. (REUTERS)

Laurentiu a déclaré que le souvenir de la vie sous la domination soviétique est encore frais dans l’esprit des Européens de l’Est.

« Au cours de mes 24 années de vie en Roumanie, je n’ai entendu personne parler positivement du communisme », a-t-il déclaré.

« Mais quand vous en parlez avec des gens ici et que vous leur parlez … des expériences vécues par des gens qui ont vécu sous le communisme et de la vie là-bas … ils vous disent que vous ne savez pas de quoi vous parlez », a déclaré Laurentiu. Fox News.

« Nous ne parlons pas de socialisme ici. Nous parlons de vrais gauchistes qui sont en faveur du communisme et de tout ce que cela implique … parce qu’ils lisent une théorie », a-t-il déclaré, se référant au Manifeste communiste de Karl Marx.

Dans cette photo d’archive du 24 octobre 1956, des gens se rassemblent autour d’une statue déchue du dirigeant soviétique Josef Staline devant le Théâtre national de Budapest, en Hongrie. Le soulèvement en Hongrie a commencé le 23 octobre 1956 avec des manifestations contre le régime stalinien à Budapest et a été écrasé onze jours plus tard par les chars soviétiques au milieu d’âpres combats. Pour la Hongrie, un dirigeant pro-russe à la Maison Blanche offre l’espoir que le monde occidental puisse mettre fin aux sanctions imposées à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie et de son rôle dans l’est de l’Ukraine. De nombreux Polonais, au contraire, craignent qu’un rapprochement américano-russe sous Trump ne menace leurs propres intérêts en matière de sécurité. Pour la plupart des Polonais, l’OTAN représente la meilleure garantie d’un État indépendant durable dans un voisinage géographique difficile. (Arpad Hazafi/Presse associée)

Laurentiu ne s’est jamais intéressé à la politique jusqu’à ce que le financement du mouvement policier soit devenu populaire à travers le pays en 2020. Cela l’a incité à examiner de plus près les forces politiques du pays.

Il dirige maintenant un compte TikTok de commentaires politiques, « The Conservative Immigrant », qui compte plus de 110 000 abonnés.

« C’est très important pour nous d’apprendre l’histoire, a dit Laurentiu. « Et pas seulement une partie de l’histoire qui convient à notre récit. »

« Beaucoup de gens sont simplement réveillés parce que c’est à la mode, parce que c’est populaire … plutôt que d’avoir un peu de pensée critique et de reconnaître tout ce que ce pays offre », a-t-il déclaré à Fox News. « Le système n’est pas parfait. Je serai le premier à l’admettre. Ce n’est pas parfait. Mais si vous y réfléchissez, l’impossible peut arriver. »