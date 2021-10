Immobilier commercial : le cas curieux des bureaux vacants

L’absorption nette de bureaux s’est élevée à 5,85 MSF au troisième trimestre 2021, une croissance de 48% en séquentiel et une croissance de 8% en glissement annuel. Les nouvelles livraisons se sont élevées à 10,89 MSF, soit une baisse de 7% par rapport au T2 2021 et une augmentation de 19% en glissement annuel. (Image représentative)

Les taux de vacance dans l’immobilier commercial (CRE) ont dépassé la barre des 16 %, les absorptions nettes n’ayant pas suivi le rythme des livraisons. C’est la deuxième fois depuis 2017 que le poste

les niveaux ont dépassé la barre des 13-14%. Selon JLL India, les niveaux d’inoccupation à la fin de la période juillet-septembre de cette année civile ont atteint 16,4 %, soit le septième trimestre consécutif de hausse. Il s’agit du niveau le plus élevé des 11 derniers trimestres. Au cours du premier trimestre 2019, les niveaux de vacance s’élevaient à 13,3%, contre 12,8% au premier trimestre 2021, puis Covid a frappé et les niveaux n’ont cessé d’augmenter depuis.

« Les nouvelles achèvements ont poursuivi leur séquence des deux trimestres précédents (T1 et T2) avec un afflux d’approvisionnement de 10,8 millions de pieds carrés (MSF) au cours du troisième trimestre 2021.

« Cependant, l’absorption nette n’a pas pu suivre le rythme des nouvelles livraisons, car les occupants évaluent toujours prudemment leurs portefeuilles immobiliers et optimisent les coûts pour assurer la continuité des activités, augmentant ainsi les niveaux de vacance de 60 points de base », a déclaré JLL India.

Avec des pré-engagements limités dans l’offre nouvellement ajoutée, en particulier à Bengaluru, Mumbai, Hyderabad et Delhi, les niveaux globaux de vacance ont augmenté. Malgré l’augmentation des niveaux globaux d’inoccupation, les marchés de Chennai et de Pune ont continué à osciller à un chiffre. Cela augure bien d’un fort rebond de ces marchés, car les conditions commerciales s’amélioreront progressivement au cours des prochains trimestres, a-t-il ajouté.

L’absorption nette de bureaux s’est élevée à 5,85 MSF au troisième trimestre 2021, une croissance de 48% en séquentiel et une croissance de 8% en glissement annuel. Les nouvelles livraisons se sont élevées à 10,89 MSF, soit une baisse de 7% par rapport au T2 2021 et une augmentation de 19% en glissement annuel.

L’économiste en chef de JLL India, Samantak Das, a déclaré à FE qu’au deuxième trimestre 2020, Covid a freiné le marché en plein essor des bureaux, qui a été le plus touché car les mesures de verrouillage ont perturbé la façon dont les gens travaillent. Les utilisateurs de bureaux continuent de revoir leur portefeuille immobilier et ont adopté des stratégies de consolidation et d’optimisation tout au long de l’année.

Les niveaux d’absorption nets relativement faibles de 25,6 MSF n’ont pas pu suivre le rythme des nouvelles achèvements de 36,3 MSF en 2020. Par conséquent, le taux d’inoccupation a augmenté de manière continue au cours des trois derniers trimestres de 2020.

Alors que le déblocage de l’économie et les cas modérés de Covid-19 à travers le pays, soutenus par une campagne de vaccination agressive, ont contribué à la reprise du marché des bureaux et ont conduit à une augmentation de l’activité de location au cours du trimestre sur les sept principaux marchés, l’absorption nette n’a pas encore été maintenue. rythme avec les nouveaux achèvements, a déclaré Das.

Pour les neuf mois clos en septembre 2021, l’absorption nette s’est élevée à environ 15 MSF tandis que les nouvelles achèvements ont presque touché les niveaux de 2020. Avec des pré-engagements limités dans l’offre nouvellement ajoutée, en particulier sur les marchés de Bengaluru, Mumbai, Hyderabad et Delhi NCR vacance globale les niveaux ont augmenté à 16,4 % à la fin du troisième trimestre 2021.

« En raison d’un pipeline constant d’actifs mis en ligne, l’écart entre l’offre et la demande s’est momentanément élargi. Néanmoins, avec une reprise attendue de la demande au cours des prochains trimestres, le taux d’inoccupation devrait revenir à des niveaux inférieurs à 15 % d’ici la fin de 2022 », a déclaré Das.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.