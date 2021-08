Immobilier : Du logement au développement durable

Au fur et à mesure que les maisons évoluent, l’achat d’une maison fait de même. (Image représentative)

Par Niranjan Hiranandani

Alors que notre nation célèbre son 75e jour de l’indépendance, elle se lance dans un voyage futuriste vers « Shine India » à l’échelle mondiale. Le secteur de la construction et de l’immobilier est un élément fondamental d’une croissance économique accélérée et créatrice d’emplois.

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil à travers la traversée de l’histoire de la croissance de l’immobilier indien avec ses succès et ses échecs.

L’histoire de l’évolution

L’évolution s’est produite sur plusieurs décennies, où le secteur immobilier a réussi à refléter l’économie indienne, reflétant la prospérité économique. La courbe de croissance a commencé par la navigation d’une entreprise opaque et non structurée jusqu’à l’impact profond des pressions bureaucratiques, des retards au milieu des licences raj, à un mécanisme de conformité transparent et convivial à l’ère de RERA.

Les étapes du développement immobilier indien telles que les premières villes planifiées dans les années 50 et 60 (Chandigarh, Gandhinagar), qui sont aujourd’hui connues sous le nom de « villes intelligentes », aux initiatives politiques et à la modernisation (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) jusqu’à la mise en place récente d’institutions importantes telles que NHB, HUDCO, MMRDA — représentent des nœuds de développement substantiels.

Libéralisation et entrepreneuriat

Les années 90 ont vu l’économie renverser les entraves du raj des licences et des restrictions excessives. Lorsque les réformes de libéralisation ont démarré, India Inc a vu des pics dans l’émergence de la classe d’entrepreneuriat domestique ainsi que des entités mondiales s’aventurant avec optimisme en Inde avec des objectifs à long terme. Simultanément, les actifs immobiliers ont attiré l’attention des Indiens du monde entier en tant que classe d’actifs préférée pour investir dans un « nid à la maison ».

La période allant du nouveau millénaire 2000 à 2008 a vu une série d’ajustements politiques biaisés vers la croissance des entreprises. L’Inde s’est développée en tant que puissance informatique et ITeS, reflétant bien les secteurs immobiliers de villes comme Bengaluru, Hyderabad et Pune. La politique d’IDE et l’adoption du modèle PPP ont été les grandes réformes de la décennie. L’année du cygne noir de 2008 a vu les économies mondiales paralysées par la crise de Lehman Brothers. L’immobilier indien s’est lentement frayé un chemin hors du bourbier, mais les courants sous-jacents ont duré longtemps.

Tsunamis et redémarrage

Le nouveau gouvernement en place à partir de 2014 a pris des mesures audacieuses en introduisant diverses réformes structurelles axées sur l’économie, les spécifications de l’industrie et la fiscalité. La démonétisation est un bon exemple de réformes qui ont eu un impact sur l’immobilier comme le ferait un tsunami. « La douleur à court terme pour un gain à long terme » est un adage qui, d’une manière ou d’une autre, ne s’est pas traduit par le fait que la douleur est « courte ». L’immobilier a connu une stagnation des prix depuis la démonétisation, et il y a eu peu de mouvement à la hausse depuis lors. Si l’on considère l’inflation et la stagnation des prix, le poids de l’immobilier n’est que trop apparent.

Années charnières de régulation

La promulgation de la législation historique RERA a changé la donne, conformément aux pratiques mondiales de pointe. En comblant le fossé entre le déficit de confiance et la responsabilité, il a aidé le secteur à obtenir un modus operandi organisé. Le mécanisme financier et de conformité a introduit la ligne de performance transparente et structurée. Mais les chevilles de l’industrie espèrent que le fardeau des retards incontrôlables en raison du régime bureaucratique devrait également être pris en compte dans le cadre de la RERA et que des pénalités seront imposées là où auparavant, seuls les développeurs étaient représentés comme coupables.

La TPS, la prochaine grande réforme fiscale visant « une nation, une taxe », a changé les règles du jeu en

apporter une uniformité à tous les niveaux. Cela a également ouvert les vannes pour que le nouveau secteur de la logistique et des parcs industriels du lever du soleil s’épanouisse au-delà de toute frontière géographique.

La réforme révolutionnaire du code de l’insolvabilité et de la faillite a vu l’âge des acheteurs de maison en tant que partie prenante équitable. Ces réformes ont été orientées vers l’orientation client.

L’impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 sur l’humanité a renforcé la valeur de posséder une maison. Les maisons qui apportaient stabilité et sécurité ont également agi comme une valeur sûre par rapport à d’autres actifs papier volatils. Le concept de « l’achat d’une maison » a été élevé.

Bloc de construction économique

Le secteur est créateur de richesse, d’habitat et de qualité de vie, qui est devenu le deuxième créateur d’emplois après l’agriculture. Il soutient la croissance de 270 industries connexes et figure également parmi les principaux moteurs de la croissance du PIB. Si le rêve est que l’Inde devienne une économie de 5 000 milliards de dollars, l’immobilier jouera un rôle majeur dans la construction de la nation. L’immobilier est aujourd’hui structuré et rationalisé. Non seulement cela, c’est un moteur de croissance économique, il revendique également moins de 2% de NPA – un petit nombre, ce qui en dit long. À l’avenir, il s’agit de fusions et de rachats, de consolidations et de joint-ventures. Et le mot à la mode est : « nouvelle classe d’actifs », qui comprend les centres de données et les espaces partagés de coworking ou de cohabitation.

Pour atteindre l’objectif ambitieux du logement pour tous, les logements locatifs abordables joueront un rôle de catalyseur. La démolition des anciennes règles archaïques de la loi sur la location a ouvert une nouvelle toile à l’industrie pour réaliser les rêves de millions de migrants demandeurs de logement. L’urbanisation rapide alimentera la croissance du logement locatif, un scénario gagnant-gagnant pour les développeurs et les propriétaires. L’immobilier attire désormais également les professionnels de la génération Y et les entrepreneurs de nouvelle génération. Les cours universitaires officiels ont été adaptés aux besoins de l’industrie par les établissements d’enseignement. L’immobilier new-age est alimenté par un capital humain intellectuel qui n’a pas seulement suivi une éducation formelle, mais a également été requalifié et perfectionné pour suivre la voie dynamique du futur.

Regarder la boule de cristal

Le perturbateur du Covid-19 a accéléré la vie à l’ère numérique. La numérisation a transformé les plans de continuité des activités et la future feuille de route. L’automatisation jouera un rôle essentiel à mesure que la technologie fera des percées majeures dans la construction et le développement immobilier. Qu’il s’agisse de maisons vertes durables et respectueuses de l’environnement ou de maisons technologiques intelligentes, tous se plongeront dans de grandes avancées. Les prop-techs new age joueront un rôle majeur dans l’éventail des fonctions de l’entreprise immobilière. L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) formeront la base de l’immobilier nouvelle génération.

L’épicentre réinventé du secteur immobilier avec le développement et les politiques s’accélérera vers l’ultime « Délice du client ». Le segment des nouveaux millénaires, qui étaient traditionnellement des locataires, fait désormais partie du segment leader des « premiers acheteurs », où les femmes acquéreurs ont vu une émergence rapide. Considéré comme un futur créateur de richesse, les nouvelles options d’investissement incluent les REITS et les InVITS préférés du monde.

Au fur et à mesure que les maisons évoluent, l’achat d’une maison fait de même. Des ventes alimentées par le numérique, le financement de la maison au processus de documentation passera bientôt à la plate-forme technologique blockchain. Le bien-être, la vie communautaire et la durabilité seront les éléments clés des nouvelles maisons intelligentes post-Covid. En résumé, le futur sera une success story scénarisée par des politiques définissant le produit à travers de nouvelles pratiques et récits. Alors que l’Inde célèbre le début du 75e jour de l’indépendance, rassemblons-nous tous et travaillons vers l’objectif d’un Aatma nirbhar Bharat – Jai Hind vraiment autonome !

(L’auteur est le président national, NAREDCO. Les opinions exprimées sont personnelles.)

