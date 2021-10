Immobilier : Hiranandani Group propose des maisons pour les milléniaux

Selon Niranjan Hiranandani, MD, Hiranandani Group, « Nous vendons une vie holistique dans une culture de canton et pas seulement un appartement. Hiranandani Homes englobe des valeurs telles que l’équilibre travail-vie personnelle, la vie en communauté, les commodités du canton, un écosystème durable pour enrichir la qualité de vie et offre une proposition de valeur aux acheteurs de maison.

Le groupe Hiranandani propose une vie en studio dans son canton de Hiranandani Thane, près de Mumbai, ciblant les millennials.

Le groupe propose une vie de luxe abordable aux « millennials du nouvel âge », qui ont récemment surpris le secteur avec un grand afflux d’acheteurs. Bien éduqués et axés sur la technologie, ils croient en la mobilité professionnelle entre les régions. Avec une augmentation de la croissance économique et de la sécurité de l’emploi, il y a eu une augmentation du revenu disponible.

De plus, la population new-age envisage d’acheter des maisons dans leurs premières années de vie pour lutter contre la crise sans précédent de Covid.

Selon Niranjan Hiranandani, MD, Hiranandani Group, « Nous vendons une vie holistique dans une culture de canton et pas seulement un appartement. Hiranandani Homes englobe des valeurs telles que l’équilibre travail-vie personnelle, la vie en communauté, les commodités du canton, un écosystème durable pour enrichir la qualité de vie et offre une proposition de valeur aux acheteurs de maison.

“ Les insta millennials d’aujourd’hui souhaitent une vie multifonctionnelle, facile d’entretien, détendue avec tout le confort à proximité. Cette génération de la ligue de lierre post-traumatisme de Covid envisage d’acheter sa première maison, et Hiranandani Studios convient à ses goûts et à ses préférences. Aménagements de vie ouverts, meubles flexi-modulaires, domotique, appareils sensoriels de mouvement, gadgets à commande vocale et maisons wi-fi comme un mélange parfait d’un style de vie haut de gamme ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.