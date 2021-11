Immobilier : Hyderabad devient le premier marché immobilier commercial en Inde

Selon Colliers, après une performance moyenne au deuxième trimestre 2021, Hyderabad est devenue l’une des villes les plus résilientes en termes de dynamique offre-demande.

Dans un premier temps, Hyderabad a dépassé Bengaluru en tant que première destination de l’immobilier commercial (CRE) en Inde en termes de demande brute d’espaces de bureaux au cours du trimestre juillet-septembre de cette année civile, les occupants se concentrant sur les transactions de gros blocs, en particulier du segment BFSI et du lieu de travail flexible. les opérateurs.

Pour la première fois, Hyderabad détenait la part maximale du volume de location à 2,5 millions de pieds carrés (MSF), dépassant Bengaluru. Cependant, depuis le début de l’année (YTD), la Silicon Valley indienne est toujours le leader du marché.

Dans l’ensemble, les six premières villes d’Inde ont déclaré environ 10,3 MSF d’absorption brute de bureaux au troisième trimestre 2021, le volume le plus élevé enregistré depuis le premier trimestre 2020. Les villes d’Hyderabad, Bengaluru et Pune pilotées par IT-ITeS représentaient 62 % de l’absorption brute au troisième trimestre 2021. .

Le directeur général de Colliers pour les services de bureau (Inde du Sud), Arpit Mehrotra, a déclaré à FE que la croissance en Asie est tirée par les villes autant que par les pays. Bangalore et Hyderabad devraient être respectivement les villes asiatiques à la croissance la plus rapide et la troisième à la croissance la plus rapide sur 2022-24. Alors que Bengaluru a toujours été le garçon aux yeux bleus de CRE, Hyderabad a montré un énorme potentiel et a grandi à pas de géant, en particulier au cours de la dernière décennie.

« Une concentration renouvelée et planifiée sur l’infrastructure de la ville, la disponibilité de talents, des coûts relativement meilleurs, un gouvernement d’État proactif et des politiques d’État favorables ont contribué à la croissance de la CRE d’Hyderabad.

L’État vise à réaliser de multiples projets intégrés à travers la ville pour continuer à améliorer sa dynamique immobilière. Au cours des dernières années, des géants de la technologie comme Apple, Google, Facebook et Amazon sont entrés sur ce marché, entraînant un développement économique considérable », a-t-il ajouté.

Sur le marché d’Hyderabad, les secteurs de la BFSI et du lieu de travail flexible ont pris la part maximale du crédit-bail, représentant 66% de la demande totale.

Le micro-marché de Rai Durg a vu la traction locative maximale représenter 53% de la demande totale, tandis que Hitec City a contribué à 40%.

Hyderabad était également le premier marché en termes d’offre de bureaux au troisième trimestre 2021. Le trimestre a connu l’offre la plus élevée depuis le deuxième trimestre 2020 à 10,8 MSF au troisième trimestre 2021, Hyderabad et Pune contribuant à la part maximale à 29 % et 25 %, respectivement.

À l’avenir, Mehrotra a déclaré qu’en dépit de la pandémie en cours, Hyderabad a montré sa résilience et est prête pour une reprise de la croissance dans un proche avenir. « Bien que les niveaux de vacance aient affiché une tendance à la hausse au dernier trimestre, nous ne nous attendons pas à une nouvelle augmentation du nombre de postes vacants d’ici la fin de 2021 étant donné que la plupart de la nouvelle offre à venir est pré-engagée », a-t-il ajouté.

« Cette vacance peut exercer une certaine pression sur les locations à court terme ; Cependant, nous assistons à de multiples demandes de renseignements sur les prochains projets de catégorie A de la part d’occupants évaluant leur stratégie immobilière », a-t-il noté.

