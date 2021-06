Immobilier: Noida est leader dans l’adoption d’espaces de bureaux à Delhi-NCR, pips Gurgaon

Au cours du trimestre janvier-mars 2021, la RCN de Delhi a enregistré une absorption nette de 1,07 million de pieds carrés (MSF), soit une croissance de 5% en QoQ, a déclaré JLL India, ajoutant que Noida a contribué à 55% de l’absorption nette, suivie de Gurgaon à 38%. Noida dépasse constamment Gurgaon depuis avril-juin 2020. (Image représentative)

Noida a toujours été en tête des classements en tant que marché le plus performant de Delhi NCR en termes d’absorption nette d’espace de bureaux pendant quatre trimestres consécutifs. Cependant, il a encore beaucoup à couvrir par rapport à son concurrent Gurgaon, qui représente une part importante des bureaux occupés par de grandes multinationales et KPO, entre autres.

Au cours du trimestre janvier-mars 2021, la RCN de Delhi a enregistré une absorption nette de 1,07 million de pieds carrés (MSF), soit une croissance de 5% en QoQ, a déclaré JLL India, ajoutant que Noida a contribué à 55% de l’absorption nette, suivie de Gurgaon à 38%. Noida dépasse constamment Gurgaon depuis avril-juin 2020.

Noida attire les entreprises car elle se vante d’une meilleure connectivité routière et métro, de logements abordables, d’une électricité abondante, de bureaux de catégorie A, de locations compétitives et d’un aéroport international et d’un hub logistique à venir. Mais, les analystes soulignent qu’il a beaucoup à faire pour rattraper Gurgaon en termes de gros clients.

« Nous devons analyser cela de manière pragmatique. L’année dernière, si nous passons par des accords à Noida, alors on découvrirait qu’il n’y a pas de mouvement significatif d’entreprises de Gurgaon à Noida. Ce que Noida a eu de la chance, c’est que de nombreux clients ont consolidé leurs espaces de bureau », a déclaré Manish Aggarwal, directeur général de JLL India (Inde du nord et de l’est).

Par exemple, une grande société indienne de paiement numérique a pris 5,50 lakh pieds carrés l’année dernière pour regrouper six-sept bureaux répartis à Noida en un seul à Skymark Towers. Un autre est un conglomérat multinational sud-coréen qui se consolide dans le secteur 62. Ils ont pris environ 3 lakh pieds carrés. Une grande banque du secteur privé a également consolidé l’année dernière ses bureaux de Delhi et d’autres endroits à Noida, occupant environ 60 000 pieds carrés à Max Towers, il ajouta.

Élaborant sur les préférences changeantes du marché des entreprises de la RCN, Aggarwal a déclaré : « Quand vous regardez Delhi, il y a des bureaux plus petits, qui sont généralement des bureaux d’accueil, entre 20 000 et 30 000 pieds carrés. Il est tout à fait logique que les entreprises déménagent. dans Gurgaon ou Noida. Traditionnellement, ils s’installaient à Gurgaon, plus près de la frontière de Delhi. Maintenant, ils emménagent à Noida car ils trouvent des bâtiments de catégorie A + avec la moitié du coût de Delhi. »

Aggarwal convient que l’arbitrage des coûts et les mêmes installations à des tarifs moins chers sont une très bonne combinaison, mais ce qui manque à Noida par rapport à Gurgaon, ce sont les grandes entreprises clientes. « Le déplacement de Gurgaon à Noida a été très insignifiant car les entreprises de Gurgaon disposent d’espaces beaucoup plus grands pour les back-offices, les KPO et le centre de développement de logiciels. Pour déménager, disons 1 à 2,50 pieds carrés, il faut beaucoup de diligence sur le mouvement des talents, les amortissements des coûts et de nombreux autres facteurs critiques », a-t-il souligné.

Dans l’ensemble, le marché NCR devrait enregistrer une utilisation saine des espaces de bureaux commerciaux et une forte demande de la part d’IT-ITeS, de BFSI et des cabinets d’avocats est susceptible d’alimenter davantage l’élan, a-t-il noté. Sur la voie à suivre, Aggarwal a déclaré que les entreprises réfléchissaient à deux aspects. Premièrement, s’ils réduisent leurs effectifs, de combien, et deuxièmement, quand reviendront-ils au pouvoir.

« De nombreuses entreprises qui prévoyaient de redémarrer leurs bureaux en décembre 2020 ou juin 2021 reportent maintenant ces plans », a-t-il ajouté.

