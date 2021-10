Immobilier résidentiel : Apprendre à partir de 2021 et investir en 2022

Au cours de la dernière année, la demande d’unités prêtes à emménager a augmenté dans presque tous les segments de l’immobilier, y compris les logements de luxe, abordables et intermédiaires.

Vers 2021 – une époque où l’immobilier résidentiel a connu un rebond fulgurant des suites de la pandémie. Le besoin de posséder sa propre maison a retrouvé son importance primordiale pour chaque famille indienne. La baisse des taux d’intérêt et les réductions des droits de timbre ont été le catalyseur indispensable de la demande croissante de logements en propriété. La pandémie a fait que les gens apprécient plus que jamais leur maison et sont maintenant plus précis quant à leurs choix.

Les prix de l’immobilier ont augmenté à un taux annuel composé de 1 à 2% depuis 2014, un peu plus lentement que l’inflation et à la traîne de la croissance des revenus. D’une part, alors que les valeurs immobilières sont restées stables, la croissance annuelle moyenne des revenus a été comprise entre 8% et 10%. Les prix de l’immobilier étaient, en moyenne, environ six fois le revenu annuel d’un acheteur en 2000. En 2021, le prix moyen d’une maison acquise par un particulier était de quatre fois son salaire annuel.

Entre 2011 et 2020, l’accessibilité a augmenté dans toutes les villes. Une forte baisse du coût de financement – les taux moyens des prêts immobiliers sont passés d’environ 8,9 % en 2019 à moins de 7 % aujourd’hui, ont plus que compensé l’impact négatif de la baisse des revenus sur l’accessibilité financière.

À partir de 2021, les taux d’intérêt des prêts immobiliers dans certaines banques sont aussi bas que 6,65%. Aux taux d’intérêt actuels des prêts immobiliers, une personne pourrait obtenir un prêt supplémentaire d’environ Rs 6,5 lakh. L’IME est réduit si la personne décide de contracter le même montant de prêt. L’IME serait inférieur d’environ Rs 4 000 à ce qu’il aurait été avant la baisse des taux d’intérêt des prêts immobiliers.

D’un autre côté, les taux d’intérêt réduits sur les prêts immobiliers ne sont qu’un aspect de la question de l’abordabilité. Pour attirer le public cible, l’immobilier a proposé des offres et des remises intéressantes pour rendre l’immobilier moins cher pour les acheteurs ; c’était le moment de fidéliser les clients. Plusieurs nouveaux projets ont été initiés, indiquant que la demande augmente en ces temps difficiles.

Dans le scénario post-COVID d’ici 2022, les investissements NRI sur le marché résidentiel indien devraient également augmenter en raison de la réduction de l’incertitude associée à la pandémie, des taux de conversion des devises supérieurs et de la transparence accrue due à des mesures réglementaires plus strictes. Vers 2022, la conception du produit primera sur la taille de l’appartement. Une pièce supplémentaire est devenue une préférence obligatoire des consommateurs; l’extérieur des quatre murs (espaces ouverts et commodités) d’une maison deviendra tout aussi important que ce qui se trouve à l’intérieur des quatre murs. Les préférences des acheteurs de maison évoluent fortement vers les cantons intégrés, les trajets domicile-travail, les magasins, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et les parcs.

La part des maisons prêtes à emménager (RTMI) dans les ventes totales de logements sur le marché primaire est passée à 21% lors de la pandémie de 2020, contre 18% l'année précédente, les acheteurs préférant les appartements achevés pour éviter les risques associés aux propriétés en construction.

En 2021, la vente de RTM à Delhi-NCR est passée à plus de 25 % contre environ 15 % en 2019. Cependant, d’ici fin 2021, les propriétés de RTM auront une offre limitée ; ainsi, en 2022, nous assisterons à une demande accrue de propriétés nouvellement lancées pour des développeurs crédibles et établis. Selon un récent rapport d’ICICI Securities, la part de marché des principaux promoteurs cotés devrait passer de 21 % au cours de l’exercice 2021 à 25 % au cours de l’exercice 2024. La différence de prix devrait alimenter la demande de biens en construction. Le secteur a compris cette demande à venir conduisant à l’augmentation des nouveaux lancements, qui ont augmenté d’environ 50 % en glissement annuel sur les principaux marchés immobiliers.

En 2021, nous avons appris que l’abordabilité a été un facteur important pour la majorité des acheteurs. Plus de la moitié de la demande de logements sur les principaux marchés résidentiels concerne des appartements coûtant Rs 45 lakh, suivis d’environ 25% de la demande de maisons coûtant entre Rs 45 lakh et Rs 75 lakh. Ainsi, 2022 sera également l’année pour les développeurs d’optimiser les coûts, malgré l’augmentation des prix des intrants, en déployant la technologie dans la plupart des aspects du développement immobilier et des affaires pour garantir que l’abordabilité de la propriété d’une maison ne soit pas entravée.

(Par Ashwinder R. Singh, PDG – Résidentiel, Bhartiya Urban et auteur à succès)

