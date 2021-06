Immobilier résilient, tendances émergentes façonnant de solides perspectives de marché malgré la pandémie

Les développeurs de confiance avec un solide soutien financier et des antécédents éprouvés gagneront une part de marché plus élevée.

Le secteur immobilier en plein essor en Inde a enregistré une résilience indomptable face au choc Covid qui a frappé le segment l’année dernière. Malgré les premiers revers, le secteur s’est rapidement adapté à la nouvelle normalité grâce aux méthodes numériques et s’est rapidement remis sur la voie de la reprise. Témoignant d’une croissance prometteuse, d’énormes ventes ont été enregistrées aux troisième et quatrième trimestres 2020 qui se sont poursuivies jusqu’en avril 2021.

La deuxième vague de propagation de Covid a sûrement perturbé la trajectoire de croissance à la hausse constante et les blocages partiels et les restrictions de mouvement devraient avoir un effet d’entraînement. Cependant, le segment immobilier est cette fois bien préparé avec des méthodes éprouvées grâce auxquelles la pause sera temporaire. Les campagnes d’inoculation de masse et l’amélioration du taux de récupération renforcent également la confiance dans les sentiments du marché.

Une doublure argentée est apparue lorsque des signes de relance ont été enregistrés au début de 2021. Selon Knight Frank, les ventes de propriétés résidentielles dans huit grandes villes ont augmenté de 44% au cours de la période janvier-mars de cette année pour atteindre près de 72 000 unités alors que la demande se redressait. Les tendances montrent également que 80 % des acheteurs potentiels cherchent à acquérir une maison au cours de la prochaine année, tandis que 65 % des acheteurs préfèrent des maisons prêtes à emménager en 2021. Taux d’intérêt bas, politiques gouvernementales favorables, paiement flexible plans, les opportunités d’investissement faciles et l’utilisation des technologies ont joué un rôle essentiel dans le moteur de cette croissance.

De nouvelles tendances se dessinent constamment dans ces scénarios en évolution. Le travail prolongé de la culture à domicile est susceptible de rester et les gens continueront à exiger des maisons plus spacieuses. Les villes de niveau 2 et de niveau 3 enregistreront une augmentation de la demande, car les gens seront impatients d’acheter des propriétés dans leur ville natale. Les appartements de grande hauteur, les townships fermés et les tours de luxe avec une infrastructure bien gérée continueront de dominer le segment ultra-luxe conduit par les NRI, les UHNI, les expatriés, les chefs d’entreprise, entre autres. Les taux d’intérêt sont au plus bas et les baisses de taux de la RBI ont stimulé la demande. Cette tendance a permis aux acheteurs d’aller de l’avant dans leurs décisions d’achat. Le secteur immobilier a toujours été le favori des investisseurs et un marché d’acheteurs. Avec des rendements garantis plus élevés et sécurisés, le secteur a attiré les investisseurs et la tendance devrait se poursuivre tout au long de 2021.

Les espaces prêts à emménager seront en demande car les acheteurs veulent éviter d’attendre leurs propriétés. Ces propriétés éliminent les risques de marché et sont des choix sûrs. Les propriétés en construction prennent du temps et dans un monde en évolution rapide où les préférences des acheteurs évoluent rapidement, les locaux prêts à emménager sont devenus une offre attrayante pour eux. La numérisation jouera un rôle central dans la croissance du secteur sur le marché. Les marchands et acheteurs immobiliers ont adopté des méthodes numériques pour communiquer, rechercher et acheter. Les négociations, les recherches, les enquêtes se déroulent en ligne.

Ces tendances sont susceptibles d’évoluer et de se poursuivre dans les jours à venir pour un avenir numérique. Les développeurs de confiance avec un solide soutien financier et des antécédents éprouvés gagneront une part de marché plus élevée. Les gens rechercheront des développeurs capables de satisfaire leurs demandes en faisant correspondre les tendances émergentes à leurs préférences grâce à l’utilisation de la technologie. L’orientation client deviendra la norme et conduira éventuellement à une meilleure satisfaction client.

Une hausse des prix de l’immobilier est également attendue avec la reprise économique et le déploiement des vaccins. L’investissement étranger continuera d’être dynamique car il y a eu une bonne demande des investisseurs étrangers pour des actifs de qualité en Inde, témoignant ainsi de la confiance dans le secteur. Avec la facilité des opportunités d’investissement, les FPI continueront d’être le thème clé et gagneront du terrain sur le marché au cours de la période à venir. Jusqu’à présent, la résilience de l’immobilier indien pendant la pandémie a augmenté sa valeur, entraînant une plus grande attention de la part des parties prenantes impliquées. Dès que la pandémie se calmera, le segment sera certainement le pilier clé pour renforcer la croissance économique de l’Inde.

(Par Rahul Singla, directeur, Mapsko Group)

