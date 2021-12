Immobilier : segment résidentiel vainqueur de l’année

L’élan devrait se maintenir au cours de l’CY22, tandis que les actifs de rente devraient connaître un retour aux niveaux d’avant Covid

Malgré deux vagues successives de Covid en Inde au cours du CY20 et du CY21, les promoteurs cotés en bourse ont remarquablement bien résisté à la tempête et la consolidation du secteur s’est accélérée avec le désendettement du bilan. En CY21, le grand gagnant a été le segment résidentiel avec une combinaison de taux hypothécaires bas, de prix résidentiels stables, d’une forte croissance des salaires/embauches dans le secteur IT/ITeS et d’une demande continue de travail à domicile. Alors que les actifs de rente dans les bureaux, les centres commerciaux et les hôtels ont connu une performance CY21 en sourdine, des pousses vertes sont visibles à partir du 21 octobre sous la forme d’une augmentation des locations de bureaux, d’une reprise de la consommation des centres commerciaux aux niveaux d’avant Covid et d’une amélioration du taux d’occupation des hôtels.

À moins d’une troisième perturbation de la vague de Covid en Inde, nous nous attendons à ce que la demande de logements résidentiels se maintienne au cours de l’année CY22 et que les actifs de rente retrouvent leur niveau d’avant Covid. Bien que les rendements de 59 % de l’année en cours CY21 dans l’indice immobilier BSE tiennent compte dans une large mesure de ces éléments positifs, nous restons optimistes quant aux perspectives à moyen terme du secteur. Meilleurs choix : DLF, Oberoi Realty, Embassy REIT, Phoenix Mills et Brigade Enterprises.

Cracker d’une saison des fêtes, les perspectives résidentielles restent brillantes : alors que les attentes initiales étaient que les nouveaux lancements résidentiels commencent à partir du 21 octobre pour coïncider avec le début de la saison des fêtes, le déclin de la deuxième vague de Covid, des taux hypothécaires record et une forte embauche /La croissance des salaires dans le secteur IT/ITes a conduit les développeurs à préparer de nombreux lancements d’août à septembre 21, ce qui a vu une forte demande des acheteurs. Selon nos vérifications, l’élan s’est poursuivi au T3FY22, et nous nous attendons à ce que les développeurs affichent des nombres de réservations de ventes record au S2FY22 grâce à de nouveaux lancements.

Nous pensons qu’en raison de bilans sains, de l’accès au capital et de l’éviction de nombreux développeurs non cotés et plus faibles du marché, la part de marché des grands développeurs organisés devrait encore augmenter au cours des 2-3 prochaines années. La plupart des développeurs de l’espace répertorié ont des plans de lancement agressifs à partir de H2FY22 et cherchent à croître à un TCAC de valeur des ventes à deux chiffres au cours des 2-3 prochaines années. Nous estimons que la part de marché résidentiel pan-indien pour notre univers de couverture passera de 25 % au cours de l’EX21 à 31 % au cours de l’EX24e.

Reprise des baux de bureaux sur les cartes à partir de CY22 : bien que les niveaux de vacance puissent rester stables au T4CY21, nous prévoyons que cette tendance s’inversera à partir du T1CY22e (à partir du 22 janvier) avec l’amélioration du rythme des vaccinations à travers l’Inde, certaines entreprises rappelant les employés dans les bureaux et la sélection progressive -up dans les voyages internationaux. Alors que le jury n’est toujours pas sur le résultat éventuel des plans de retour au bureau des entreprises, nous modélisons pour l’absorption nette pan-indienne de 18,5 msf en CY21 (11,5 msf réalisé en 9MCY21) et intégrons une reprise en CY22e avec un net absorption de 26,8 msf.

Consommation des centres commerciaux montrant des pousses vertes pendant la saison des fêtes : alors que les renonciations à la location peuvent entraîner une perte de location d’environ 30 % pour les propriétaires de centres commerciaux au niveau de l’industrie au cours de l’exercice 22e, les niveaux de consommation au cours du troisième exercice de l’exercice 22 pendant la saison des fêtes se situent entre 80 et 100 % des niveaux d’avant Covid. Avec la reprise de la nourriture et des boissons (F&B), des jeux et des multiplexes, les locations de centres commerciaux peuvent revenir à une garantie minimale de 90 % à partir du T4FY22 alors que la consommation se stabilise aux niveaux d’avant Covid avant FY23e.

