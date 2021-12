Immobilier vs fonds communs de placement : qu’est-ce qui vous convient le mieux ?

Dans une perspective stable et à long terme, il est important de rester investi dans les deux de manière équilibrée.

La sensibilisation aux investissements ainsi que les possibilités d’investissement ont augmenté de façon exponentielle et les investisseurs n’ont que l’embarras du choix. Dans un pays en développement rapide comme le nôtre, disent les experts de l’industrie, le panier d’investissements doit être équilibré entre les actifs corporels, c’est-à-dire l’immobilier, et les avoirs axés sur le risque, tels que les fonds communs de placement.

Anand Sharma, fondateur et associé, Design Forum International (DFI), déclare : « Il y a plusieurs raisons à cette diversification entre les deux types d’actifs – l’immobilier et les fonds communs de placement. Cependant, pour comprendre cela, il faut examiner les différences entre les deux types d’investissements.

L’un des principaux différenciateurs entre l’immobilier et les fonds communs de placement est la tangibilité du premier. Sharma déclare : « Un investissement dans l’immobilier permet de conserver une ressource tangible face à des adversités et à des circonstances imprévues. D’un autre côté, les investissements dans les fonds communs de placement sont en fait la propriété de participations dans des sociétés. Il ajoute en outre : « le plus souvent, leur valeur est déterminée par la perception et la performance de l’entreprise. »

Par exemple, le prix d’une action de Rs 20 pour une entreprise au moment de l’émission peut être attribué à Rs 250 le jour de l’ouverture de la bourse. Sur certains jours, sa valeur peut augmenter et il peut s’échanger à Rs 1500 un jour donné. Cependant, les experts disent que si les performances ou la perception de l’entreprise diminuent, le même investissement peut entraîner des rendements inférieurs et même des pertes.

Sharma explique : « Étant une entité non tangible, les fonds communs de placement n’ont aucune valeur inhérente. Les gains et les pertes sont généralement le résultat du sentiment du marché concernant la valeur de cette action particulière. En revanche, l’immobilier est en fait un terrain tangible avec une structure bâtie. Cela signifie qu’une certaine valeur inhérente restera attachée à cet investissement, quoi qu’il arrive. Même si l’on est le centième propriétaire d’un terrain commercial, on possède toujours quelque chose de fixe qui peut même être utilisé pour générer davantage de revenus.

Selon Sharma, un autre aspect est que l’immobilier est non seulement sûr, mais qu’en période de croissance accélérée, il a donné des rendements énormes. « Par exemple, de 2019 à 2021, il y a eu un bond d’environ 50 % des indices boursiers. Cependant, au cours de cette période équivalente, la valeur des propriétés de premier ordre avait également beaucoup augmenté. Par conséquent, sur de longues périodes, les gains de l’immobilier seront exorbitants plus élevés que ceux des fonds communs de placement », ajoute Sharma.

Notez que cela ne veut pas dire qu’un type d’actif est préférable à un autre. Par exemple, alors que l’immobilier peut donner des rendements plus élevés, le point d’entrée dans les fonds communs de placement est beaucoup plus bas et donc beaucoup plus abordable.

Ainsi, Sharma suggère, « dans une perspective stable et à long terme, il est important de rester investi dans les deux de manière équilibrée. Bien que l’immobilier soit avant tout un investissement garanti, les fonds communs de placement nous offrent la possibilité de participer à la croissance économique de notre pays.

