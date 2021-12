Immolation annonce un nouvel album ‘Acts Of God’ et sort la vidéo du premier single ‘Apostle’

Vétérans du death metal new-yorkais IMMOLATION sortira son nouvel album, « Actes de Dieu », le 18 février 2022 via Explosion nucléaire.

Avec cinq longues années écoulées depuis « Expiation », « Actes de Dieu » vitrines IMMOLATIONla capacité de créer constamment des sons fascinants tout en gardant ses pieds fermement ancrés dans le death metal new-yorkais à l’ancienne pour lequel il est réputé.

Le clip officiel du premier single de « Actes de Dieu », une chanson intitulée « Apôtre », produit, réalisé et édité par le groupe Robert Vigna, peut être vu ci-dessous.

IMMOLATION chanteur/bassiste Ross Dolan commente : « Après cinq longues années, nous sommes très heureux d’annoncer enfin l’arrivée de notre 11e album complet, ‘Actes de Dieu’, le 18 février 2022 !

« Cette fois-ci, nous avons 15 morceaux de certains des plus sombres et des plus envoûtants IMMOLATION matériel à ce jour !

« Pour le premier single, nous avons choisi la chanson ‘Apôtre’ car c’est une chanson très sombre qui offre à l’auditeur tous les éléments du IMMOLATION sonner. C’est un morceau lourd et explosif qui va et vient du début à la fin, avec des paysages sonores sombres et effrayants et des explosions extrêmes d’énergie sombre qui emmèneront l’auditeur dans un voyage sombre qui n’est qu’un petit aperçu de ce que l’album a à offrir. Prendre plaisir! »

« Actes de Dieu » vu le retour d’un ami de longue date et homologue d’enregistrement Paul Orofino de Studios Millbrook tandis que les touches finales ont été apportées au mixage et au mastering par Zack Ohren de Château Ultimate Studios. Pour la pochette, le groupe s’est engagé Eliran Kantor pour créer le nouveau chef-d’œuvre obsédant qui présentait les couleurs douces et les images éthérées qui caractérisent IMMOLATIONl’œuvre d’art. Les œuvres d’art à l’intérieur du livret ont été créées par Santiago Jaramillo de Conception Triple Seis.

« Actes de Dieu » liste des pistes :

01. Abandonné



02. Un acte de Dieu



03. L’âge de la non-lumière



04. Noeud d’épines



05. Jeter la lumière



06. Ensanglanté



07. Ouvertures des méchants



08. Tache immorale



09. Procession d’incinération



dix. proie brisée



11. Abandon de l’esprit



12. Quand les halos brûlent



13. Laisse entrer les ténèbres



14. Et les flammes pleurèrent



15. Apôtre

IMMOLATION est:

Ross Dolan – basse/voix



Robert Vigna – guitare



Steve Shalaty – tambours



Alex Bouks – guitare



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).