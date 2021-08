Immortal dApps pour le web décentralisé ⋆ Crypto new media

in

Le Web d’aujourd’hui est beaucoup trop centralisé, mais ce qu’on appelle « dApps immortelles » pourrait le décentraliser.

Le web centralisé

En effet, le web aujourd’hui est littéralement dominé par quelques grandes entreprises qui ont un contrôle quasi absolu sur, par exemple, le contenu qu’ils publient ou stockent, même s’il ne leur appartient pas.

Par exemple, Facebook a un contrôle exclusif et absolu sur tout ce que les utilisateurs publient dessus, comme des photographies, des vidéos et des textes, tandis qu’Alphabet a un contrôle absolu sur Google Drive, Gmail, etc.

Théoriquement, ces sociétés, volontairement ou involontairement, ont le pouvoir de tout supprimer du jour au lendemain, sans possibilité de récupération indépendante par les utilisateurs.

De plus, les pages des différents sites Web sont continuellement supprimées par leurs propriétaires, serveurs ou tiers tels que des pirates informatiques ou des autorités gouvernementales.

Cela pose un problème, à savoir le fait que les utilisateurs doivent de facto confier la sécurité de leurs données, fichiers et informations à des tiers, souvent constitués d’entreprises individuelles qui, comme toute entreprise, peuvent toujours faire faillite et fermer.

En effet, tôt ou tard, tout code informatique jamais produit disparaîtra, soit parce qu’il a été supprimé par son propriétaire, piraté par quelqu’un, soit à cause de problèmes liés à l’évolution sur le très long terme.

DApps immortelles

La solution serait de s’appuyer sur des applications décentralisées immortelles, ou dApps.

Imaginant un futur Web 3.0 décentralisé, construit sur l’edge computing, les réseaux de données décentralisés et l’intelligence artificielle, il serait dominé par des dApps ouvertes, sans permission et surtout sans confiance.

L’un des pionniers du Web 2.0, Jack Dorsey, qui a co-fondé Twitter, a récemment déclaré ceci :

“La blockchain et le bitcoin pointent vers un avenir et pointent vers un monde, où le contenu existe pour toujours, où il est permanent, où il ne disparaît pas, où il existe pour toujours sur chaque nœud qui y est connecté”.

Les dApps immortelles sont des applications qui ne peuvent être ni piratées ni manipulées par un individu, et ne peuvent donc jamais être supprimées. De plus, le contenu hébergé sur eux ne peut pratiquement pas être modifié.

Dans une telle vision, le contenu téléchargé sur le Web 3.0 peut potentiellement exister pour toujours, à l’abri des grands monopoles technologiques avec leurs intérêts commerciaux spécifiques.

Cela permettrait également à chacun dans le monde d’accéder à tous les contenus, sans la possibilité, par exemple, qu’un gouvernement en restreigne l’accès.

Dans un Web 3.0 décentralisé, la responsabilité de maintenir une application en ligne n’incomberait pas aux éditeurs ou aux développeurs, et une fois en ligne, la dApp est accessible à tous.

Cela garantirait également la liberté de facto d’avoir accès à un web que personne ne pourrait censurer, même si cela signifierait également ne pas pouvoir supprimer tout contenu illégal, tel que la pédopornographie.

En effet, l’impossibilité de supprimer un contenu après sa publication peut également avoir des implications négatives, surtout si l’auteur de la publication peut rester totalement inconnu. Cela peut rendre impossible la recherche de l’auteur d’un crime.

Un autre point sensible est la vitesse de développement, qui est nécessairement beaucoup plus lent dans les systèmes décentralisés que dans les systèmes centralisés.

Enfin, les outils centralisés sont souvent conçus pour être aussi simples d’utilisation que possible, aussi parce qu’ils peuvent aussi générer des revenus énormes qui constituent une incitation très puissante au développement, s’ils parviennent à toucher les masses. Cette dynamique est souvent beaucoup moins puissante sur les systèmes décentralisés.

Cependant, le PDG de LiquidApps, Beni Hakak, dit:

« Immortal dApps révolutionne l’infrastructure d’applications de la manière la plus radicale, en éliminant la possibilité qu’une seule entité consolide son pouvoir sur un service ou une application spécifique. Ils permettent aux utilisateurs d’être plus que des sources de données brutes à collecter pour les géants de l’Internet, car leurs opérations de données sont également décentralisées ».

À tout le moins, il existe enfin une alternative au Web 2.0 centralisé dominé par quelques grandes entreprises qui ont accumulé un pouvoir énorme au fil des ans.