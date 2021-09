Immotion Group bénéficie de la réouverture des attractions touristiques – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

in

Immotion Group PLC (AIM:IMMO, FRA:6XK), qui propose des divertissements immersifs pour les aquariums et d’autres services connexes, a été dynamisé par la réouverture des attractions touristiques.

Ses revenus sur six mois jusqu’en juin ont atteint 2,8 millions de livres sterling et il a presque atteint le seuil de rentabilité avec une perte de revenus de 31 000 livres sterling.

En juin, juillet et août, il avait enregistré des résultats records et septembre devrait être un autre mois fort. La société estime qu’elle réalisera au troisième trimestre un chiffre d’affaires d’environ 3 millions de livres sterling et un bénéfice de 0,6 million de livres sterling.

Le redressement de son cœur de métier Location Based Entertainment a soutenu sa performance du premier semestre, avec la quasi-totalité des sites où il opère désormais ouverts à la négociation.

Avec un lancement au printemps 2022, il prévoit désormais de se développer sur le marché des zoos. Le communiqué officiel de l’entreprise disait :

«Nous avons filmé un nouveau contenu immersif, à 360 degrés et en direct sur les espèces menacées en Afrique, que nous prévoyons de dévoiler au quatrième trimestre lorsque nous espérons également annoncer les premiers zoos partenaires. Nous nous attendons à ce que les installations commencent à temps pour le printemps 2022. »

La direction pense que le segment des zoos deviendra mondial et se développera pour devenir plusieurs fois la taille de l’activité aquariophilie. Le marché des zoos attire des partenaires potentiels de haute qualité et un nombre massif à l’échelle mondiale.

Les deux nouvelles divisions, Home Based Entertainment, lancée initialement avec un produit Let’s Explore Oceans, et l’entreprise de désinfection UV-C Uvisan, qui a remporté une commande importante du NHS, ont apporté leur contribution. Immotion ajoutée :

« La création des divisions HBE et Uvisan nous a fourni deux autres opportunités de croissance significatives et les premiers signes sont très prometteurs. »

Les actions Immotion ont grimpé de 4,7% pour s’échanger à 6,6p.

Lien source

Vues de la publication : 1