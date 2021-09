Immuable atteint un financement total de 77,5 millions de dollars

Immutable a levé 60 millions de dollars dans un tour de table de série B, pour un total de 77,5 millions de dollars. Le protocole d’évolutivité de couche 2 hautement fiable pour NFT sur Ethereum (ETH / USD) a créé l’infrastructure technique sous-jacente pour piloter le trading NFT pour toute entreprise, tout comme les principales plateformes de paiement permettent le trading en ligne.

Des fonds à investir dans l’expansion et les partenariats

Le financement de la série B, qui a été co-dirigé par BITKRAFT Ventures et King River Capital avec la participation de Galaxy Interactive, Alameda Research, Apex Capital et d’autres investisseurs notables, sera utilisé pour renforcer les partenariats clés avec les sociétés de jeux et étendre l’ingénierie mondiale et l’équipe de vente.

Les ventes sur le marché du NFT ont atteint 2,5 milliards de dollars cette année

Le marché du NFT a atteint 2,5 milliards de dollars de ventes en 2021, contre 13,7 millions de dollars au cours des deux premiers trimestres de 2020. Immutable permet aux entreprises de négocier et de créer des NFT neutres en carbone sur Ethereum, la blockchain la plus populaire au monde. Il propose des temps de transaction instantanés, un nombre impressionnant de 9 000 transactions par seconde et aucun frais de gaz pour le trading ou la création de NFT.

Capacité à grande échelle

Le protocole immuable est capable d’une évolutivité massive sans risques de sécurité, car il a été créé avec le package de cumul ZK de StarkWare. Les solutions moins sécurisées qui reposent sur une connexion à Ethereum via des “ponts” centralisés ont subi des pertes de 600 millions de dollars à cause du piratage le mois dernier. Au lieu de ponts, Immutable est basé sur des preuves à connaissance nulle.

Robbie Ferguson, co-fondateur d’Immutable, a partagé les objectifs de son entreprise :

« Le trading NFT est une expérience utilisateur grand public terrible en ce moment. C’est cher, c’est illiquide, et les seules solutions de mise à l’échelle disponibles compromettent ce qui compte le plus – la sécurité et la base d’utilisateurs d’Ethereum. Nous souhaitons que les entreprises créent leur jeu NFT, leur marketplace ou leur application en quelques heures via une API, avec une expérience utilisateur classique. Aucune programmation blockchain requise. ‘

Jens Hilgers, partenaire fondateur de BITKRAFT Ventures, a commenté :

« Nous sommes enthousiasmés par les perspectives selon lesquelles cette infrastructure d’évolutivité de nouvelle génération étendra l’accessibilité à une nouvelle vague de développeurs de jeux blockchain. L’avenir du commerce d’actifs réside dans les actifs numériques et dans le jeu, et les actifs numériques dans le jeu seront largement déplacés vers la blockchain. Pour soutenir et accélérer ce changement, l’industrie a besoin d’une couche blockchain évolutive, rapide, efficace et fiable. Avec Immutable, nous avons trouvé les meilleurs équipements et produits sur le marché pour faire de ce changement dans l’industrie une réalité ».

Zeb Rice, partenaire fondateur de King River Capital, a déclaré :

« Nous sommes ravis de travailler avec Immutable sur cette augmentation de capital, qui donnera à la société le soutien financier nécessaire pour renforcer encore sa position de leader sur le marché des jeux et d’autres marchés verticaux, où la société a déjà une solide réputation et une base de utilisateurs établis ».

